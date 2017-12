Držal na pleciach hudobný priemysel. Teraz sa líder Nine Inch Nails vracia k rocku

Trent Reznor mal náročný rok. Bol kreatívnym šéfom rádia, robil soundtracky a potichu nahrával.

21. dec 2016 o 15:08 Marek Hudec

Vymyslieť dobrý názov pre kapelu je ťažké. Večer vám môže napadnúť niečo geniálne a ráno to už pôsobí smiešne, hovoril kedysi americký spevák Trent Reznor. Fanúšikovia sa ho dlho pýtali, prečo dal svojej rockovej kapele meno Nine Inch Nails – Klince (alebo nechty) dlhé deväť palcov.

O jej význame vzniklo mnoho špekulácií: niekto si myslel, že je to odkaz na klince, ktorými pribili Ježiša na kríž, niekto tvrdil, že tým kapela pripomína horor Nočná mora v Elm Street, kde má záporná hlavná postava ostré, dlhé nechty. Nemali pravdu.

Reznorovi sa jednoducho páčilo, ako to meno znie. Má v sebe niečo drsné, temné a nebezpečné. To sú zároveň prídavné mená, ktorými môžeme opísať hudbu kapely, ktorá vznikla už v roku 1988 a ktorá sa často venovala téme duševných chorôb.

Výborný album Hesitation Marks vydali pred troma rokmi a na nové skladby sa odvtedy čaká. Reznor dal sľub fanúšikom, že sa Nine Inch Nails vrátia ešte do konca roka a v poslednej chvíli ho aj splnil. V piatok zverejnil novú nahrávku Not the Actual Events. Veľa o nej vopred neprezradil.

video //www.youtube.com/embed/1RN6pT3zL44

Miesto s väčším rešpektom

Trent Reznor bol v roku 2016 mimoriadne zaneprázdnený. Držal na pleciach celý hudobný priemysel. Vďaka jeho nadšeniu vzniklo internetové rádio Beats One ako súčasť streamovacej služby Apple Music.

„Chceli sme vytvoriť miesto, kde sa bude k hudbe pristupovať s väčším rešpektom,“ hovoril v rozhovore pre magazín Billboard. Nepáčilo sa mu, že niektoré internetové stránky ako youtube dovoľujú svojim používateľom sťahovať kradnuté pesničky.