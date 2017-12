Namiesto Vianoc doma oslavoval deň Noama Chomského. A nakrútil o tom film roka

Pozrite si najlepšie filmy 2016 podľa SME.

21. dec 2016 o 15:02 Kristína Kúdelová

Keď sú filmári odvážni, uvoľnení, úprimní, výsledkom je silný rok. V roku 2016 sme mali šťastie, do kín prišli diela, ktoré potvrdzujú, že filmy sú umením, spoločenskou prvokáciou, revolučným nástrojom aj skvelou zábavou. Z tých najvydarenejších sme vybrali desať:

10. Ostrí chlapci

réžia: Shane Black

Aj gangsterky patria medzi filmy, ktoré treba brať vážne. Väčinou majú široký spoločenský presah. Aj film s Russellom Croweom a Ryanom Goslingon je taký, odkazuje na vlnu násilia, ktorá v 70. rokoch zasiahla Los Angeles. No v tomto prípade je dôležitejšie, že tento príbeh o dvoch detektívoch - lúzroch priniesol do kín okrem duchaplnej filmárčiny aj poriadny kus zábavy.

video //www.youtube.com/embed/by1BaXvM2C0

9. American Honey

réžia: Andrea Arnold

Dlho sa už hovorí o diskriminácii žien vo filmovom priemysle, režisérky sa sťažujú na to, že im producenti neveria. Medzi tie najviac angažované patrí Angličanka Andrea Arnold. A to už nie je hocikto. Dokázala to aj s roadmovie American Honey. Je to hlboký a nežný ponor do iniciačnej cesty mladej Američanky.

Na začiatku len bezhlavo nastúpi do auta plného nevybúrených mladíkov túlajúcich sa krajinou, na jej konci vystúpi ako pokrstená mladá žena, ktorá má zrazu predstavu nielen o sebe, ale aj o rôznych sociálnych úrovniach života v celej krajine.

video //www.youtube.com/embed/y1SpWZm1PLc

8. Elle

réžia: Paul Verhoeven

Vo svete kinematografie, kde sa ambiciózni režiséri snažia ohúriť publikum serióznym umeleckým dielom, dobre padne film ako Elle. Paul Verhoeven sa nekašľal, držal sa hesla, že treba byť najmä uvoľnený. Nakrútil provokačný a remeselne dokonalý komediálny triler o bohatej Parížanke. Znásilní ju neznámy muž, a ona miesto plaču chystá pomstu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Aj o znásilnenej žene sa dá nakrútiť komédia. Len treba vedieť, v akej krajine

V hlavnej úlohe exceluje Isabelle Huppert, ktorá zase raz dokázala, že zvládne zahrať úplne všetko.

video //www.youtube.com/embed/H-iBBgcp7PY

7. One More Time With Feeling

réžia: Andrew Dominik

Najdovážnejší krok vo svete filmu asi urobil Nick Cave. Rok na to, ako tragicky zahynul jeho syn Arthur, sa postavil pred kamery. Formálne je to dokumentárny film, v ktorom znejú pesničky z jeho nového albumu Sceleton Tree. Fakticky je to mimoriadne otvorený portrét človeka, známeho hudobného mága a umeleckého suveréna, ktorý po veľkej strate v živote musí nanovo definovať svoje miesto vo svete.

video //www.youtube.com/embed/k4-XHcsptkI

6. Rodinné šťastie