Last Christmas tu bude aj o dvadsať rokov. Rozhlasoví odborníci hodnotia vianočný hit

Julo Viršík a Daniel Baláž vysvetľujú, prečo nemôžeme mať Vianoce bez Georgea Michaela.

22. dec 2016 o 13:36 Marek Hudec

Je to každoročný sviatočný horor. Stáť v dlhých radoch vo vyzdobených nákupných centrách, prebíjať sa lakťami v zástupoch ľudí. Nevedieť, ako uniknúť pred mikulášmi, zvončekmi a ihličím a ako si zapchať uši, aby sa dalo ujsť pred hlasom Georgea Michaela.

Pesnička Last Christmas jeho projektu Wham! patrí k najznámejším vianočným piesňam už viac než tri desaťročia.

Pri sviatočnom strese nás prenasleduje už od roku 1984 a do éteru sa vracia s otravnou pravidelnosťou. Keď televízie začínajú vysielať prvé vianočné reklamy, s istotou vieme, že skôr či neskôr začnú v obchodoch znieť syntetizátory a slávny refrén o rozchode počas sviatkov.

video //www.youtube.com/embed/E8gmARGvPlI

V čase, keď každý rok na Vianoce snežilo

Takmer sa tomu ani nedá uveriť. Last Christmas v roku 1984 ani nebola najúspešnejšou vianočnou piesňou – ľudí vtedy viac zaujal hit pre charitu Do They Know It´s Christmas? Duo Wham!, ktoré s Michaelom tvoril Andrew Ridgeley, bolo len kamarátskym projektom. Chlapci sa spoznali na škole a mali sotva dvadsať rokov. A dnes už má ich pieseň viac ako dvesto rôznych cover verzií.

Rozhlasový veterán Julo Viršík hovorí, že je úplne v poriadku, ak niekomu pesnička po toľkých rokoch pripadá otravná.„Je to osud mnohých sezónnych hitov. V čase svojho vzniku boli nasadzované príliš často a po čase to s nimi rádiá prehnali a poslucháči voči tomu začali mať averziu,“ vysvetľuje.

Na mnohé vianočné piesne sa však časom zabudlo. Čím je Last Christmas taká výnimočná?