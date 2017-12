Čo dnes robia hviezdy televíznych Vianoc?

Macualaya Culkina a Hugha Granta čakajú diváci na obrazovkách každý rok v obľúbených vianočných filmoch. Akými príbehmi žijú dnes?

23. dec 2016 o 15:07 Monika Grešová

Pred rokom v decembri zverejnil muzikant Jack Dishel na internete krátke video, v ktorom si Macualay Culkin zaspomínal na svoju najslávnejšiu rolu.

Kevina McCullistera, malého chlapca, ktorého počas Vianoc opustila rodina a terorizovala dvojica kriminálnikov. Vo videu sám seba parodoval ako zúfalú a rozštiepenú bytosť, z ktorej sa pre traumy z detstva neskôr vykľul sadista bez štipky citu.

Takto nejako si život dnes už 36-ročnej detskej hviezdy predstavujú viacerí aj v skutočnosti. Odjakživa bol živnou pôdou pre bulvár, klebety a šokujúce odhalenia. Je na drogách? Je z neho troska? Hrá ešte vôbec?

Ťažké dospievanie

Otázok neubúdalo aj preto, že Culkin sa médiám zámerne vyhýbal. „Netuším, prečo sú mnou ľudia takí posadnutí, nemyslím si, že som toho hodný,“ rozhovoril sa v lete v prvom interview, ktoré po desiatich rokoch poskytol britskému denníku Guardian.

O tom, že ľudí stále zaujíma osud plavovlasého Kevina, svedčí aj fakt, že spomínané video si pozrelo vyše dvadsať miliónov ľudí. Veď ten chlapec zažil v deväťdesiatych rokoch vďaka snímkam Sám doma takú filmovú slávu ako žiadne iné dieťa.

Sám doma je zábava aj po rokoch. (zdroj: Outnow)

Zarobil obrovský majetok a každý malý chlapec sníval, že raz zažije jeho dobrodružstvá. Ale keď kamera zhasla, jeho príbeh akosi zhorkol a nasledoval tvrdý pád. Objavili sa fámy, že ho sexuálne zneužíval Michael Jackson, no mladý herec to na súde poprel.

V štrnástich sa legálne osamostatnil od rodičov, ktorí vychovávali ďalších šesť detí, v sedemnástich sa na dva roky oženil s rovnako starou herečkou Rachel Minerovou, neskôr tvoril pár s herečkou Milou Kunisovou a mal problémy so zákonom pre držanie marihuany a iných drog.

Spieva a píše

Desať rokov odmietal akékoľvek rozhovory, hoci dotieraví paparazzi ho prenasledovali na každom kroku. Keď žil v New Yorku, na prechádzky chodieval o štvrtej ráno, aby sa im vyhol.

Dnes sa zdržiava vo Francúzsku, pretože rezervovaní Parížania ho vraj nechajú na pokoji. Hoci médiá ešte pred troma rokmi zapĺňali správy, že je závislý od heroínu a azda aj vážne chorý, v rozhovore pre Guardian podobné veci vyvrátil.

Tvrdí, že dnes je v zaslúženom dôchodku, a hoci sem-tam prepožičia hlas postavičkám v animovaných seriáloch alebo sa mihne v reklame, je oveľa aktívnejší so štetcom, perom či dokonca mikrofónom v ruke.

V roku 2006 napísal experimentálny román Junior a tri roky už hráva v parodickej rockovej kapele The Pizza Underground.

Robí, čo sa mu zachce

„Ľudia majú pocit, že musia byť v neustálom pohybe, inak sa potopia. Nikdy som nemal problém priznať, že výhľadovo nemám žiadnu prácu. Keby som vedel, čo chcem robiť, tak by som si to napísal sám,“ hovorí.

Jeho dni teda plynú viac-menej bezcieľne – spí, bdie, oddáva sa nezrelému humoru a užíva si s priateľmi. Často sa chodí zabávať aj s dcérou Michaela Jacksona Paris, ktorej je krstným otcom vďaka dávnemu priateľstvu so spevákom.

Stručne povedané, dospelosť premenil na bezstarostné detstvo, ktoré mu popularita ukradla. Osobné problémy a negatívne vzťahy s médiami však považuje za niečo, čo ho posilnilo. „Stal som vďaka médiám tým, kým som, nič by som nemenil,” hovorí Culkin dnes.

Otcom až po päťdesiatke

Nekorunovaný kráľ romantických komédií. Aj tak sa o Hughovi Grantovi zvyklo hovoriť. Stačí si spomenúť na jeho úlohy vo filmoch ako Štyri svadby a jeden pohreb (1994), Nothing Hill (1999) či Denník Bridget Jonesovej (2001).

Potom prišla Láska nebeská (2003), romantický vianočný hit, ktorý sa kdekto snažil bez úspechu napodobniť. Neskôr to bol však viac Grantov osobný život, o ktorý sa médiá začali zaujímať. Možno aj preto sa dnes už 56-ročný herec v poslednom čase viac ako nakrúcaniu filmov venoval politike.

Hugh Grant na odovzdávaní cien London Evening Standard. (zdroj: SITA/AP)

Meryl ho presvedčila

„Nehľadal som herecké príležitosti, stratil som o to záujem,“ povedal pre Vanity Fair na premiére filmu Božská Florence (2016). Práve tento film bol však pre neho ponukou, ktorá ho presvedčila, že by predsa len ešte nebolo správne zavesiť herectvo na klinec.

V biografickej dráme o bohatej dedičke, ktorá ašpirovala na to stať sa slávnou opernou speváčkou aj napriek nedostatku talentu, si zahral manžela Meryl Streepovej. Hoci priznal, že pred ňou mal poriadny rešpekt, kritici sa zhodli, že to bola zatiaľ jedna z jeho najlepších postáv.

„Ceny zvyčajne nedostávam, je to pre mňa veľká vec,“ hovoril pri preberaní ocenenia pre najlepšieho herca, ktoré udeľujú noviny London Evening Standard. Vtipne dodal aj to, že to je prvá cena od novinárov, ktorú dostal bez toho, aby sa mu nabúrali do telefónu.

„Čítal som už o sebe aj to, že neznášam všetky svoje filmy. To nie je pravda, filmy sú často skvelé. To len sám sebe sa v nich protivím,“ sebakriticky hodnotí svoje herecké schopnosti.

Lásku nebeskú pozerajú počas Vianoc na celom svete. Hugh Grant sa však sám sebe vo filmoch protiví. (zdroj: IMDB)

Nebol otcovský typ

Dodnes o sebe tvrdí, že je príšerný herec a stále sa učí. „Kiežby som si vo svojich začiatkoch viac veril, kedysi som býval v obrovskej panike, všetko som musel mať dopredu nacvičené, kým som vyšiel pred kamery.

Teraz sa učím nechať to na čaro okamihu,“ hovoril ďalej v rozhovore. Či ho niekedy uvidíme aj v akčnom filme alebo psychologickej dráme, je však otázne. V súčasnosti je uprostred nakrúcania rodinnej komédie Paddington 2, pokračovaní príbehu o peruánskom medvedíkovi v červenom klobúku.

Sám hovorí, že rodinne založený nikdy nebol, neverí na monogamiu, a preto sa ani nikdy neoženil. Otcovstvu sa úspešne vyhýbal až do päťdesiatky, no dnes má už štyri deti (s dvoma ženami), najmladšia dcéra sa narodila v decembri minulého roka.