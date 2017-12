Divadelní ochotníci podali na bojnickom festivale strašidiel mimoriadne výkony

8. máj 2005 o 17:42 TASR

Bojnice 8. mája (TASR) Väčšina návštevníkov 12. ročníka Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, ktorý sa dnes po ôsmich dňoch skončil v Bojniciach, vysoko ocenila mimoriadne výkony účinkujúcich.

Bezmála 14 tisíc domácich i zahraničných divákov, ktorí festival dovedna navštívili, neodradila ani skutočnosť, že mnohokrát na vstup do zámku museli vystáť dvoj aj trojhodinový rad. Viac ako sto divadelných ochotníkov rôzneho veku z hornej Nitry im totiž na asi 30 divadelných scénach vytvorených v komnatách a na nádvoriach, dokázalo pripraviť nevšedný zážitok. Počas približne 90-minútovej prehliadky ich nielen poriadne vyľakali, ale aj dojali k slzám. Opakovane sa tam odohrával historický príbeh z 15. storočia láske a zrade, ktorý sa, tak ako hovorí stará legenda, skončil tragicky.

Ohlasy návštevníkov sú podľa slov riaditeľky festivalu Sylvie Maliarikovej mimoriadne pozitívne, tohoročný festival považujú za najlepší v celej histórii. Najviac návštevníkov zaznamenali počas tohto víkendu. Napríklad v sobotu museli herci opakovať svoje výstupy dovedna až 50-krát. V ostatné dni to bolo od 30 do 40 repríz. To by nedokázal žiaden profesionálny herec, konštatovala riaditeľka.

Ladislav Brat prišiel na festival s celou rodinou z Limbachu. Predchádzal ho vraj dobrý chýr, ale po skončení prehliadky predsa len neskrýval nadšenie. Prekvapený bol nielen netradičnou scénou, ale najmä amatérskymi hercami, ktorí sa do svojich úloh dokázali vžiť a hrali veľmi presvedčivo, konštatoval spokojný návštevník.