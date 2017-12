Vo veku 53 rokov zomrel spevák George Michael

V 80. rokoch začal kariéru s kapelou Wham!.

BRATISLAVA. Svoje posledné Vianoce prežil George Michael, britská popová a soulová hviezda. Vo veku 53 rokov zomrel v nedeľu spevák, ktorý sa stal idolom v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Správu o jeho úmrtí priniesol jeho vydavateľ, ktorého citoval spravodajský web BBC. "S veľkou ľútosťou oznamujeme, že náš milovaný syn, brat a priateľ George odišiel v pokoji vo svojom domove počas vianočných sviatkov," uvádza web.

Spevák zomrel v obci Goring v grófstve Oxfordshire. Polícia podľa BBC nenašla žiadne podozrivé okolnosti. Príčinou úmrtia bol podľa jeho manažéra Michaela Lippman infarkt.

George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, sa narodil 25. júna 1963. Rodený Londýnčan, ktorému v žilách kolovala grécka krv, začínal s hudbou už v šestnástich rokoch.

Spolu s Andrewom Ridgeleym založili v roku 1981 disko-popové duo Wham! Spolu sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v skupine Executive.

Hneď ich debutový album Fantastic vydaný v júli 1983 sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku.

V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Freedom, I'm Your Man. Pieseň Last Christmas s príbehom o romantickom rozchode počas vianočných sviatkov sa stala nehynúcim hitom, každý rok v zimných mesiacoch prežíva svoje znovuzrodenie.



V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na sólovú dráhu. Tá je ešte úspešnejšia ako päťročné účinkovanie s Wham! Prvý jeho sólový album z októbra 1987 má názov Faith a celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov. V povedomí verejnosti sa udržal aj vďaka niekoľkým verejným škandálom.

Počas kariéry, ktorá trvala takmer štyri desaťročia, George Michael predal viac ako 100 miliónov albumov. Spevák bol však neslávne známy pre svoje problémy s drogami. V roku 2010 ho súd poslal na osem týždňov do väzenia za riadenie pod vplyvom drog, držanie marihuany a spôsobenie dopravnej nehody, keď narazil so svojím automobilom do obchodu v Londýne.

Na budúci rok plánoval návrat na scénu. Začiatkom decembra oznámil, že s producentom a skladateľom Naughty Boyom pracuje na novom albume.

Michael mal v posledných rokoch množstvo zdravotných problémov a bol niekoľkokrát hospitalizovaný. V roku 2011 Michael odložil sériu koncertov po tom, čo ho v nemocnici hospitalizovali pre vážny zápal pľúc. Ochorel vtedy uprostred svojho európskeho turné a dokonca upadol do kómy.

V roku 2013 bol hospitalizovaný, keď vypadol na anglickej diaľnici z idúceho auta. Kvôli bližšie nespresneným problémom bol hospitalizovaný aj v máji 2014.

