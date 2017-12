Neboli to posledné Vianoce Georgea Michaela

Zanechal za sebou silný odkaz. Veľa znamenal aj pre komunitu gayov.

Pôsobí to ako absurdná správa. Podobne neuveriteľná ako tá z januára, keď svetové médiá oznamovali, že David Bowie zomrel krátko na to, ako oslávil narodeniny a vydal nový album.

George Michael zomrel počas vianočných sviatkov. Práve v čase, keď jeho veľký hlas znel všade, vďaka jeho nesmrteľnej vianočnej piesni Last Christmas.

Inak sa o ňom veľa nevedelo, pretože v poslednom období sa z verejného života už stiahol. Trpel zdravotnými problémami a zrejme mal problém vrátiť sa do kolotoča populárnej hudby. Navyše, pri viacerých príležitostiach naznačil, že má problém znášať svoju slávu.

Zlomený však George Michael rozhodne neodišiel.

Prvý v Číne

„Som zničený zo straty blízkeho priateľa. Milovať ho však budeme večne,“ povedal gitarista Adrew Ridgeley, s ktorým Michaelova kariéra na sklonku osemdesiatych rokov začala. Kamaráti sa spoznali na škole Bushey Meads a hudba bola pre nich koníčkom. Najprv založili s ďalšími tromi hudobníkmi ska zoskupenie, onedlho už mali duo Wham!

Svojou hudbou sa trafili presne do vkusu Veľkej Británie, už debutovým albumom Fantastic sa umiestnili na vrchole predajnosti albumov. Ich výstup k sláve bol taký rýchly, že o dva roky neskôr sa stali vôbec prvým západným popovým interpretom, ktorý mohol vystúpiť v Číne. Medzi ich najväčšie hity patria piesne Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper a samozrejme vianočný hit Last Christmas.

Michael sa potom vydal na sólovú dráhu, čo sa sčasti ukázalo ako dobré rozhodnutie. No po svetovom turné v roku 1988 sa už z pozornosti médií a verejnosti cítil trochu unavený. Dva roky sa hudbe nevenoval a keď sa v roku 1990 vrátil s novým albumom, odmietol vystúpiť vo videoklipoch k vlastným pesničkám.

Nechcel, aby sa mama bála

„Mohol som byť šťastnejším človekom,“ povedal Michael pre britské Rádio 4 v roku 2007. Poslucháčom vysvetľoval, že trochu ľutoval, že mu tak dlho trvalo, kým sa verejnosti priznal k svojej sexuálnej orientácii. To, že sa mu páčia muži, mnohí jeho kamaráti vedeli už vtedy, keď mal 19 rokov a o svojej budúcej sláve ešte netušil. Pred širokými masami svojich fanúšikov to však tajil.

Najväčšiu slávu totiž zažíval v osemdesiatych rokoch, v čase prepuknutia epidémie AIDS a to nebola vhodná doba pre gayov. Nechcel tiež, aby sa to dozvedela jeho mama. „Nechcel som, aby sa o mňa bála,“ doplnil.

Choroba mu počas rokov vzala milenca. Brazílskeho módneho návrhára Anselma Feleppu spoznal počas koncertu v Riu de Janeiro a po jeho smrti nedokázal niekoľko mesiacov tvoriť. Nakoniec musel svoj žiaľ vypísať v hudbe – vznikla krehká, citlivá pieseň Jesus to a Child, jej rytmika a melódia bola ovplyvnená tradične brazílskym hudobným štýlom bossa nova.

Dôležitý moment

So svojím coming outom prišiel pred médiá v ťažkom okamihu. V roku 1998 ho na záchodoch v Beverly Hills prichytil policajt „pri čine.“ V rozhovore potom povedal, že sa cítil ponížený, ale že necíti hanbu za svoju homosexualitu a je pripravený o nej rozprávať.

Krátko po incidente zverejnil videoklip k piesni Outside, kde sa dvaja policajti bozkávajú. Pre komunitu to bol dôležitý moment, veď koncom deväťdesiatych rokov stále nebolo veľa popových hviezd, ktoré by sa verejne prihlásili k menšinovej sexuálnej orientácii. „Vo svojej hudbe som k vám bol vždy úprimný,“ povedal vtedy pre CNN.

Vďaka tomu jeho popularita neutrpela. Svet hudby si ho vážil pre jeho muzikalitu, odvahu a jemne zastretý a zároveň silný hlas. Zostáva po ňom silný odkaz.

Možno je paradoxné, že zo všetkých jeho skladieb sa najpopulárnejšou stala práve Last Christmas. Hodí sa najmä na Vianoce, v inom čase ju rádiá hrajú pomenej. Ten sviatočný čas sa však už od nej nikdy nebude dať oddeliť a pravdepodobne bude znieť ešte ďalšie desaťročia.