Posledné vystúpenie Georgea Michaela sa rovnalo športovému výkonu na olympiáde

Mal výnimočný hlas. Lekári oň bojovali tri týždne.

26. dec 2016 o 12:10 Kristína Kúdelová

Päť mesiacov po smrti Freddieho Mercuryho sa na štadióne Wembley zorganizoval koncert na jeho počesť. Skoro každý, kto vtedy v hudbe niečo znamenal, tam bol - no pre mnohých z nich to bola nevďačná vec.

Z pódia zneli len piesne skupiny Queen, a tie nedokázal len tak niekto odspievať. Ženy áno. No muži s prirodzene nižšie položenými hlasmi nie. Vlastne len jediný spevák s nimi nemal problém: George Michael. Skladbu Somebody to Love spieval s ľahkosťou, ako keby bola jeho vlastná.

Brali by ho do Queen

Freddie Mercury vzbudzoval záujem odborníkov aj mimo hudobnej brandže, merali, na akej frekvencii operuje jeho hlas. Keďže sa pohodlne pohyboval v rozsahu štyroch oktáv, rekonštrukcia skupiny Queen sa zdala byť nemožná. Keď už sa napriek tomu špekulovalo, kto by ho v nej mohol nahradiť, George Michael sa črtal ako jediná voľba.

video //www.youtube.com/embed/mSKhIyQ5PpY

Anglický hudobník pritom nepatril medzi tých, čo by so svojím hlasom exhibovali, alebo si na ňom stavali kariéru.

Naopak, v prvej časti kariéry, ktorú prežil v zoskupení Wham!, sa skôr javil ako niekto, komu bude stačiť pozornosť tínedžerov. Boli osemdesiate roky, a on hral pop, ktorý zodpovedal dobe. A keď zas v roku 1990 vydal zásadný album Listen Without Prejudice, zrazu bola z neho jasná osobnosť, ktorá vie do hudby priniesť oveľa viac než len hlas.

Aj tak sa však nedalo nevšimnúť, ako harmonicky s ním vie narábať.

Pred piatimi rokmi bol však vážne ohrozený.