Byť či nebyť? Pozrite si monológ Hamleta, ako ho prežívajú najlepší herci

Rok 2016 bol rokom Williama Shakespeara. Jeho Hamlet je dodnes jednou z najčastejšie inscenovaných hier na svete.

27. dec 2016 o 16:19 Eva Andrejčáková

Byť či nebyť! To je otázka, ktorú s Williamom Shakespearom a jeho Hamletom riešia umelci už celé veky. Rok 2016 bol rokom najväčšieho dramatika všetkých čias, celý svet si pripomínal 400 rokov od jeho narodenia.

Svetoznámy tragický príbeh dánskeho kráľa, inšpirovaný dánskymi kronikami z 12. storočia, patrí k jeho najznámejším a najinscenovanejším drámam a úloha Hamleta je zakaždým veľkou skúškou hereckej vyspelosti. Najlepšie to ilustruje monológ o zmysle života v treťom dejstve, aj preto ostáva stále najčastejším citátom zo všetkých shakespearovských divadelných hier.

Tragédia Hamlet v sebe nesie dôležité, dodnes aktuálne témy: vojnu, politické vraždy, odpočúvanie či sledovanie. Jej hlavný hrdina má pomstiť smrť svojho otca, čo ho núti viesť vnútorný boj s časom a hodnotami ľudského života.

Hamlet chce žiť čestne a slobodne, lenže zlo a podlosť ho premáhajú, a tak musí riešiť problém ľudskej existencie, otázku toho, či byť, alebo radšej nie. V slávnom monológu hovorí o smrti a samovražde, o bolestiach a nespravodlivosti v živote a priznáva, že alternatíva života by mohla byť tá horšia.

Shakespearovo dielo je na celom svete výzvou pre prekladateľov, vystriedali sa na ňom už mnohé generácie. Do slovenčiny ho prvý raz preložil v roku 1903 Pavol Országh Hviezdoslav, po ňom, po takmer päťdesiatich rokoch Zora Jesenská, v 70. rokoch minulého storočia Jozef Kot a najčerstvejším je preklad Ľubomíra Feldeka z roku 2006. Urobil ho pre Slovenské národné divadlo, kde Hamleta stvárnil Robert Roth a získal zaň aj divadelnú cenu Dosky.

Pozrite si jeho monológ v konkurencii svetových hviezd, ktoré v priebehu niekoľkých desiatok rokov stvárnili Hamleta na plátne či na javisku. Najväčšími legendami sú určite Lawrence Olivier či Vladimir Vysockij, Mel Gibson, Kenneth Branagh či David Tennant. Vlani sa v jeho roli zaskvel Benedict Cumberbatch v divadelnej réžii Lyndsey Turnerovej. A svojho Hamleta si, samozrejme, prežili aj Simpsonovci.

Monológ Hamleta v prvom slovenskom preklade Pavla Országha Hviezdoslava:

Byť abo nebyť, to je otázka:

či šľachetnejšie pre ducha je znášať

len z prakov vrhy, šípy sudby zlej,

a či zbroj schytiť v odpor jednému

hoc moru priekorov i v protivenstve

tom zakončiť ich razom? — Umrieť, spať —

nič viac, a skrze spánok ohlásiť,

sme zavŕšili srdca bôľ i tisíc

tých prirodzených úrazov, čo mäsa

sú dedičstvom? — to dokonaním je

k vrúcnemu želaniu ver’. Umrieť, spať —

spať, hádam snívať; áno, v tom je hák,

bo v spánku smrti tom čo za sny môžu

as’ prísť, keď totým hlukom pozemským

i kúdolom sme prebŕdli, to núti

nás ustrnúť: tam väzí ohľad ten,

čo robí biedu takou dlhovekou.

Veď kto by volil trpieť biče času

a výsmechy, kto potlačiteľov

by krivdu, porok muža spupného.

zľahčenej trýzeň lásky, práva prieťah,

prechmaty úradov, i kopnutia,

akových trpezlivej zásluhe

vše dostane sa od ničomnosti:

ak on by sám sa mohol v odpočinok

dať pustým šidlom? Kto by batohy

bol chtivý vláčiť, stonať, cediť

pot pod trudným životom: nech nie tak strach

pred čímsi po smrti, — tou neodkrytou

krajinou, z hraníc jejž sa nevracia

viac pútnik, — vôľu zmätie v rozpači,

i ponúka nás radšej prestáť zlá,

tie skúsené tu, než sa utiecť k iným,

ichž nepoznáme? Takhľa svedomie

z nás všetkých stvára bázlivcov, i takto

zdedená rumeň odhodlanosti

skrz-naskrz zchorobí vše bledavá

pleť totá myšlienky, a predsavzatia

hoc mohutného stržňa, významu

pre tenže zreteľ v svojich nábehoch

zabočia nakrivo, i utratia priezvisko činu.

