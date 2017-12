Filozofické scifi mätie divákov. O tomto seriáli by ste si však nemali nič zisťovať vopred

Seriál The OA patrí k tomu najzaujímavejšiemu z televízie uplynulého roku. Mieša drámu a vedeckú fantastiku.

27. dec 2016 o 15:36 Marek Hudec

Seriál s tajomným názvom The OA zverejnil Netflix takmer bez reklamy. Bol to premyslený ťah: nechcel o ňom veľa prezrádzať.(Zdroj: Netflix)

Dievča s menom Prairie sa zmätené zobúdza v nemocnici. Prežila skok z mosta. K posteli prichádzajú jej rodičia a ona ich najprv nespoznáva, no keď prehovoria, konečne sa zvítajú. Zisťujeme, že dievča bolo sedem rokov nezvestné a že predtým, ako zmizlo, bolo slepé.

Teraz zrazu vidí a príbeh jej zmiznutia je rovnako neuveriteľný ako výmysly psychicky chorých pacientov ústavov. Zmätené je dievča, jej najbližší, ľudia, ktorých vo svojom niekdajšom domove stretáva, ale hlavne: zmätení sú diváci.

Profesionálne nakrútený a skvelo napísaný seriál The OA kanál Netflix zverejnil pred sviatkami takmer bez reklamy. Divákom o jeho príbehu nič neprezradil a možno by si ho ani nikto nevšimol, keby sa médiám táto hra na záhadu nezapáčila. Začali vznikať teórie o tom, či nepôjde o pokračovanie kultového letného hitu Stranger Things. Odpoveď je: nie.

Napriek tomu je The OA jedným z najzaujímavejších seriálov končiaceho sa roka a diváci by si o jeho deji nemali vopred nič zisťovať. Vybrali sme dôvody, prečo sa ho oplatí vidieť:

video //www.youtube.com/embed/DvHJtez2IlY

1. Má dokonale nepredvídateľný príbeh

Keď si divák zapne prvú epizódu, len ťažko dokáže predvídať, čo bude základnou dejovou líniou ôsmich zverejnených epizód.

Môžeme prezradiť, že seriál bude opisovať, kde sa Prairie počas siedmich nezvestných rokov nachádzala a že jej cesta bola rovnako neuveriteľná ako epická a rôznorodá. Všetky jeho zvraty neuhádnete.

2. Reaguje na silné témy

Bez toho, aby sme o ňom zbytočne veľa prezrádzali, The OA je hlboko zasadený do súčasného sveta so všetkými jeho problémami. Príbeh Prairie odráža mnohé úzkosti, ktorým čelia mladí.