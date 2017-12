Carrie Fisher sľúbila, že nikdy nezostarne. Zmluvu nedodržala

Hviezda Star Wars bojovala proti sexizmu v Hollywoode. Šermovanie laserovým mečom pretrpela.

27. dec 2016 o 21:42 Kristína Kúdelová

Vo Vesmíre plynie čas trochu inak, to je asi známa vec. Ale skúste to vysvetliť fanúšikom Star Wars. Carrie Fisher musela znášať ich kritiku, že si dovolila zostarnúť.

Americká herečka bola sotva dospelá, keď sa v roku 1977 George Lucas rozhodol, že ona bude v jeho filme princezná Leia. Stála na dobrej strane Sily, viedla povstalcov, ktorí sa snažili zničiť deštrukčnú zbraň na temnej strane Sily a ešte aj stihla mať romancu s Hanom Solom. Taká postava jej okamžite priniesla popularitu, čo ako mladá žena, ktorá vyrástla priamo v Hollywoode, musela oceniť.

Až neskôr pochopila, že v tom istom momente vstúpila do sveta, ktorý sa tvári, že v ňom platia nadpozemské zákony. "Podpísala som vtedy neviditeľnú zmluvu, že ďalších tridsať alebo štyridsať rokov budem vyzerať rovnako. Asi som ju nedodržala," povedala pred rokom britskému denníku The Independent.

V utorok ráno Carrie Fisher zomrela, niekoľko dní po tom, čo v lietadle na ceste z Londýna do Los Angeles prekonala infarkt. Mala šesťdesiat rokov.

video //www.youtube.com/embed/y-7rXTB5H_o

Radili jej zmeniť povolanie

Princeznú Leiu hrala v celej prvej trilógii. V tej druhej nehrala, pretože to nebol príbeh, ktorý by sa časovo týkal jej postavy. Vrátila sa však vlani, keď do kín prišla epizóda VII: Sila sa prebúdza. Vo svete filmu to bola veľká udalosť, pre ňu možno skôr nepríjemná skúsenosť. Už mala päťdesiatdeväť rokov a nadšenecký elán bol fuč.