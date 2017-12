Sendreiovci: Rómovia zabúdajú na tradície. Aj Silvester oslavujú inak

Rómski hudobníci, ktorí videli celý svet, pozývajú na svoj koncert premiéra Fica.

V rómskych osadách dnes už málokedy budete počuť tradičnú rómsku hudbu. Ich hviezdami sú dnes Igor Kmeťo a Rytmus. VLADO SENDREI si však myslí, že Rómovia by nemali zabúdať na svoje tradície. So svojimi projektmi Sendreiovci a Kokavakere Lavutara sa ich snaží pripomínať. Podarilo sa mu to tak dobre, že zaujal aj hollywoodskeho skladateľa Hansa Zimmera. Teraz Sendreiovci uvažujú nad tým, ako by sa dali na Slovensku búrať bariéry.

Ako budete s kapelou oslavovať Silvestra? Doma asi nezostanete.

„So Sendreiovcami pôjdeme tradične na Donovaly. Každoročne tam vystupujeme pre dvesto ľudí. Budeme hrať neustále, bez prestávky niekoľko hodín až do druhej v noci. Budú tam zahraniční hostia, naša hudba ich vždy osloví, po koncerte nám zvyknú hovoriť, že máme v sebe istú energiu a veľa nám tlieskajú. Tam môžeme niekedy zahrať aj falošne. Je to úplne iné byť s našou hudbou blízko ľudí, ako keby ju len nejaký dídžej púšťal z nahrávky. Doma už neoslavujeme asi desiaty rok. Hudba je naše živobytie, tak sa snažíme uplynulý rok uzavrieť dôstojne prácou.“

Aké pesničky zahráte?

„Budeme hrať bežný repertoár. Okrem rómskych pesničiek aj valčíky alebo polky a už viem, že skladba Načo pôjdeš domov sa ozve počas večera viackrát, možno aj pätnásť ráz. Máme ju totiž veľmi radi, je o človeku, ktorý osamel na sviatky. Je síce opustený, no rozhodne sa, že si užije život aj bez domova.“

Keď potom prídete domov, sú nejaké rómske novoročné tradície, ktoré dodržiavate?

„U nás Rómovia už tradície veľmi nedodržiavajú. Pre nás je však zvykom si na Nový rok spolu sadnúť, celá rodina za jeden stôl, pripravíme si zemiakový šalát, vyprážané mäso. Kým nás mamina všetkých obslúži, štrngneme si šampanským a zaželáme si po rómsky, aby sme boli živí a zdraví v Novom roku. Lebo to je najdôležitejšie.“

Viete, ako vyzerá Silvester v rómskych osadách?

