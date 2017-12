Zomrel Allan Williams. Muž, ktorému pripisujú objavenie Beatles

Manažérom skupiny bol v rokoch 1960-1961, keď odohrali prvé dôležité koncerty v Británii aj Hamburgu.

31. dec 2016 o 7:07 TASR

LONDÝN. Vo veku 86 rokov zomrel v piatok Allan Williams, muž ktorému sa pripisuje objavenie hudobnej skupiny Beatles a ktorý bol zároveň jej prvým manažérom. Oznámilo to prostredníctvom sociálnych sietí vedenie hudobného klubu Jacaranda v Liverpoole, ktorý Williams založil a dlhé roky viedol.

"Náš zakladateľ a muž, ktorý objavil Beatles, dnes zomrel vo veku 86 rokov. Allan Williams, budeš nám chýbať," uviedol v piatok večer klub Jacaranda na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.

"Jeho odkaz nám umožnil zotrvať v srdci liverpoolskej hudobnej scény už takmer 60 rokov a spomienka na neho bude žiť ďalej prostredníctvom každej kapely, ktorá zahrá na našom slávnom pódiu," napísal klub v príspevku na svojej stránke na Facebooku.

Williams sa narodil v meste Bootle neďaleko Liverpoolu, kde v roku 1957 otvoril Jacarandu, ktorá bola spočiatku kaviarňou a ktorá sa zakrátko stala miestom stretávania mladých hudobníkov.

Medzi jej návštevníkov patrili tiež Paul McCartney a John Lennon aj so svojím spolužiakom Stuartom Sutcliffeom. Kaviareň sa im zapáčila natoľko, že Williamsa poprosili o to, či by si v nej mohli zahrať. On im to dovolil, najprv ich však požiadal, aby priestor skrášlili, približuje spravodajská stanica BBC.

Manažérom skupiny bol Williams následne v rokoch 1960-1961, pričom práve vďaka jeho zásluhe odohrali The Beatles prvé dôležité koncerty v Británii aj Hamburgu, ktoré predurčili ich ďalšie smerovanie. Williams dokonca osobne riadil dodávku, ktorou sa kapela v roku 1960 dopravila na svoj koncert v Hamburgu.

Jeho spoločná cesta so skupinou sa však čoskoro na to rozišla a v roku 1962 už podpísali The Beatles kontrakt s novým manažérom - Brianom Epsteinom.

