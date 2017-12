Edward Norton, bitkár, ktorý rád pomáha

Herec s nevýraznou tvárou a nezabudnuteľnými výkonmi sa čoraz viac angažuje aj mimo filmu.

5. jan 2017 o 16:12 Erika Litváková

Nepatrí medzi hercov, čo sa vrhajú v ústrety každej šanci, len aby sa predviedli v novom trháku. Nemusí tiež ani zďaleka ísť o hlavnú postavu, aby ukázal, čo dokáže. Špičkové herectvo v podaní Edwarda Nortona skrýva v sebe isté znaky rozvážnej noblesy.

Hovorí sa o ňom, že je hercom, ktorý nesklamal ani v jednej zo svojich rolí. Perfekcionista, ktorému na veciach záleží, no nie je z toho v kŕči a púšťa sa aj do projektov z radosti, kamarátstva či osobného presvedčenia. Pravidelne sa stáva, že odmietne výbornú ponuku, tutovku diváckeho úspechu, ak ho hlbšie neosloví. Rád sa pridá k filmom, ktoré diváka nútia trošku viac sa zamyslieť nad životom. Za taký považuje aj vianočnú snímku Collateral Beauty (2016). Film práve hrajú v kinách, kritikov príliš nenadchol a zďaleka ani Nortonova postava nie je rolou jeho života, no zdá sa, že mu to vôbec neprekáža.

Čas rozjímania

„Keď som čítal scenár, hovoril som si, že obsahuje autentickú múdrosť, nie sacharínovú náhražku,“ komentoval Norton svoju účasť v emotívnej dráme. „Na konci roka majú ľudia sklony zamýšľať sa nad životom. Uvažujú, čo by v novom roku od života radi dostali.“

Hlavný hrdina Howard (Will Smith) sa pokúša vyrovnať so smrťou dcéry cez akési terapeutické listy. Píše ich času, smrti a láske. „Pripomenul mi staré hollywoodske časy, prirovnal by som ho k filmu Život je krásny (1946), a preto som si povedal, že by to mohlo byť skvelé,“ dodal.

Ešte pred Vianocami stihol na sociálnej sieti oficiálne ohlásiť svoju účasť v novom filme kamaráta Wesa Andersona Isle of Dogs. Pôjde o animovaný film a nebude to prvá Nortonova a Andersonova spolupráca. Pred dvoma rokmi sa objavil v jeho pôvabnom oscarovom Grandhotel Budapešť ako fúzkatý armádny oficier Henckels.