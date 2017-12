Ak chcete predať veľa albumov, musíte ich zverejniť na Vianoce

Odhalili rebríček najúspešnejších umelcov vo Veľkej Británii za rok 2016.

2. jan 2017 o 17:09 Marek Hudec

Adele uspela so svojím albumom, ale do singlového rebríčka sa nedostala.(Zdroj: SITA/AP)

Veľkí popoví interpreti spravia dobre, ak budú svoje albumy zverejňovať tesne pred Vianocami. Dokázal to rebríček najpredávanejších albumov za uplynulý rok vo Veľkej Británii. Na jeho čele sú totiž dva, ktoré hudobníci ponúkli už koncom roka 2015.

Úplným víťazom je Adele so svojou nahrávkou 25. Smutné klavírne balady sú hudbou, za ktorú sú poslucháči ochotní zaplatiť najviac. Digitálne a na nosiči sa z albumu predali 3 milióny kusov.

video //www.youtube.com/embed/YQHsXMglC9A

Súvisí to aj s tým, že speváčka váhala, kým ho zverejnila na streamovacích službách. Na Spotify a Apple Music ste ho mohli počúvať až v júni. Tí, čo naň teda boli zvedaví, boli odkázaní si ho kúpiť alebo ho zohnať nelegálne. Rebríček štyridsiatich najpredávanejších do konca 2016 ani raz neopustil.

Prekvapivé však je, že Adele nedostala ani jednu z nových piesní do rebríčka najúspešnejších singlov. Dôvod súvisí opäť so streamovacími službami. Adele k nim má síce vlažný vzťah, no svoj postoj zrejme bude musieť prehodnotiť, keďže práve oni tvoria 80 percent celého trhu so singlami, informuje portál NME.

Druhá najpredávanejšia britská nahrávka prišla na pulty s hudobninami tiež pred rokom na Vianoce. Aj keď Coldplay za ich A Head Full of Dreams nikto veľmi nechválil, predsa len presvedčili poslucháčov, aby si ho kupovali ešte ďalších dvanásť mesiacov.

V desiatke najúspešnejších má rovno dve nahrávky David Bowie – výber najlepších hitov Best of Bowie a jeho posledný album Blackstar.

Rebríček najúspešnejších albumov vo Veľkej Británii (zdroj: NME):

1. 25’ – Adele

2. ‘A Head Full Of Dreams’ – Coldplay

3. ‘Together’ – Michael Buble & Alfie Boe

4. ‘Purpose’ – Justin Bieber

5. ‘The Wonder Of You’ – Elvis Presley

6. ‘Blackstar’ – David Bowie

7. ‘Glory Days’ – Little Mix

8. ‘Views’ – Drake

9. ‘I Cry When I Laugh’ – Jess Glynne

10. ‘Best Of Bowie’ – David Bowie

Najúspešnejšie single za 2016 vo Veľkej Británii (Zdroj: NME):

1.’One Dance’ – Drake ft Wizkid & Kyla

video //www.youtube.com/embed/eyGm-dpJWn0

2. ‘7 Years’ – Lukas Graham

video //www.youtube.com/embed/LHCob76kigA

3. ‘Cheap Thrills’ – ‘Sia’

video //www.youtube.com/embed/31crA53Dgu0

4. ‘I Took A Pill In Ibiza’ – Mike Posner

video //www.youtube.com/embed/41GZVVcxQps

5. ‘This Is What You Came For’ – Calvin Harris ft Rihanna

video //www.youtube.com/embed/kOkQ4T5WO9E

6. ‘Lush Life’ – Zara Larsson

video //www.youtube.com/embed/TMTDML5pLno

7. ‘Closer’ – Chainsmokers ft Halsey

video //www.youtube.com/embed/0zGcUoRlhmw

8. ‘Love Yourself’ – Justin Bieber

video //www.youtube.com/embed/oyEuk8j8imI

9. ‘Work’ – Rihanna ft Drake

video //www.youtube.com/embed/HL1UzIK-flA

10. ‘Can’t Stop The Feeling’ – Justin Timberlake