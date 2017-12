Králiky smútia. Zomrel autor obľúbenej detskej knihy

Watership Down je síce na Slovensku takmer neznámy príbeh, no deti by mohol veľa naučiť.

4. jan 2017 o 14:34 Marek Hudec

Králiky v animovanom filme podľa knihy Watership Down.(Zdroj: IMDB)

Na Slovensku je to takmer neznámy príbeh. Mladý králik Fiver má hroznú víziu, že jeho noru na malebnom anglickom vidieku, v ktorej žije so svojimi príbuznými, čaká skaza. Verí, že v sne videl budúcnosť. Najprv mu nikto nechce uveriť, považujú ho za blázna. Nakoniec sa však k nemu a jeho bratovi Hazel pripojí ďalších deväť králikov a vyberú sa na epickú cestu, aby pre seba našli nový domov. Román Watership Down z roku 1972 patrí vo Veľkej Británii k najobľúbenejším a najvýznamnejším detským knižkám. Predali sa z nej desiatky miliónov kópií. Jej autor Richard Adams pred týždňom zomrel. Pre svet literatúry je to veľká strata, veď jeho dielo bolo desaťročia vzorom toho, ako deťom predstaviť vážnejšie témy bez toho, aby ich príbeh traumatizoval. Richard Adams so svojimi knihami. (zdroj: TASR/AP) Odysea Watership Down má spletitý dej, ktorý pripomína antickú Odyseu alebo Pána prsteňov. Skupina králikov sa musí naučiť, ako spolu vychádzať a vybudovať komunitu, musí sa dohodnúť na tom, kto bude ich vodca, musí často prekonávať strach z pohodlia, vedieť akceptovať názory druhých a v poslednej tretine knihy musí čeliť následkom diktatúry. Skôr ako rozprávku to pripomína spoločenskú štúdiu. Králiky sú v knihe skôr slabé vo svete predátorov, no konajú ako ľudia a zažívajú podobné úzkosti a problémy. video //www.youtube.com/embed/ji-LqBskNyE Únik z nory Je ťažké pochopiť, ako sa Adamsovi podarilo takéto náročné témy spracovať pútavo. Možno preto dodnes Watership Down nemá dobrú televíznu alebo filmovú adaptáciu. Jeden animák síce vznikol koncom sedemdesiatych rokov, ale mnohé jeho scény skôr deti odstrašili od čítania. Na rozdiel od knihy v nich bolo dosť krvi aj hrôzy. Ďalší pokus práve ako televízny seriál pripravuje BBC. Adams pracoval ako úradník a písať začal až keď bol štyridsiatnik. Keď raz ráno viezol dcéry do školy, prosili ho, nech im vyrozpráva nejaký príbeh. Chvíľu bol bezradný, no potom mu napadla prvé veta: Žili raz dvaja králičí bratia Hazel a Fiver. „Tam sa to celé začalo," spomínal si Adams v rozhovore pre Guardian pred dvoma rokmi. Keď dcéram príbeh dorozprával, povzbudili ho: Nesmieš ho vyplytvať. Ten príbeh je príliš dobrý. Musíš ho vydať.