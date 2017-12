Obecná škola má pokračovanie. Bude o krutosti aj o odvahe

Neopakovať chyby, ktoré odsudzujeme na rodičoch, je dosť zložité. Môj otec to dokázal - hovorí pre SME oscarový režisér Jan Svěrák. Dokončuje nový film Po strništi bos

Pán Souček za vojny tajne počúval rádio Londýn. Vedel o tom jeho malý syn Edo a v slabej chvíli s týmto strašným tajomstvom vyrukoval na verejnosti. Otec ho za to zdral ako hada a na to sa nezabúda. Edove spomienky nám však jedným dychom prezrádzajú aj to, že otec bol jedným z mála tých, čo sa v časoch protektorátu odvážili nehajlovať.

Dočítame sa o tom v útlej knižke, ktorú pred pár rokmi napísal jeden z najobľúbenejších českých umelcov, herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák. Podľa nej nakrúca jeho syn Jan Svěrák svoj nový film Po strništi bos.

Hľadanie drámy

V rovnomennej knižke naďabíme aj na príhody úplne zhodné s tými, ktoré malý Edo Souček zažíva na filmovom plátne už štvrť storočia. Nový film je totiž pokračovaním legendárnej komediálnej drámy Obecná škola, nominovanej svojho času na Oscara. Jan Svěrák sa ním vracia na samotný začiatok príbehu o tom, ako človek starne a ako si spomína na historky z detstva. S otcom ho začali vymýšľať pred trinástimi rokmi.

„Otec začal písať scenár, ale nemal dostatočný dramatický oblúk, tak sme ho odložili a z jeho zápiskov vtedy vznikla spomínaná knižka,“ hovorí pre SME Jan Svěrák.

Po čase sa k nej však vrátil, pretože mu v mysli zostala postava, ktorá ho postupne presvedčila, že dráma je prítomná. Drieme vo Vlkovi, či skôr v čiernej ovci rodiny – v otcovom bratovi.

Ako sa zoceliť

Témou filmu sa zároveň stáva odvaha. Rodinu malého Eda Součka stíha vojnový konflikt, a tak sa s rodičmi musí vysťahovať z Prahy na vidiek. Jeho domovom sa stáva mestečko, v ktorom si medzi novými známymi musí zastať svoje miesto.

Šesťročný chlapček nepatrí medzi hrdinské typy a zoceliť sa na vidieku preňho znamená splniť nároky, aké sa naňho v meste nekládli, inak neobstojí. Pozoruje však mužské vzory okolo seba a učí sa od nich.

Keďže časy sú tvrdé, zodpovedá tomu správanie ľudí aj vzťah dospelých a detí. „Z príhod, ktoré otec napísal, napodiv vylieza, že jeho otec bol v podstate naňho dosť krutý. Keď som sa ho pýtal, aký vlastne bol, hovoril: človeče, mastil ma ako psa,“ hovorí Jan Svěrák.

Túto realitu však zároveň vníma ako vzdor prameniaci z nemohúcnosti, ktorú doba spôsobovala. Preto si celý život cení prístup svojho otca, ktorý krutosť odmietol prevziať. „Neopakovať chyby, ktoré odsudzujeme na rodičoch, je dosť zložité. Môj otec to dokázal. Bol vždy láskavý.“

Slovenská účasť

Vojnová dráma Po strništi bos je takmer nakrútený, chýbajú už len dva dni na pľaci. Vzniká v česko-slovensko-dánskej koprodukcii. Autorom hudby je opäť žilinský rodák Michal Novinski, s ktorým Jan Svěrák spolupracoval na svojom zatiaľ poslednom kúsku – rozprávke Traja bratia.

Do jednej z úloh obsadil aj slovenskú herečku Vieru Pavlíkovú, známu zo seriálu Chlapi neplačú, ale aj z filmov Želary či Sedem zhavranelých bratov. V hlavnej úlohe Vlka uvidíme Oldřicha Kaisera.

Jan Tříska, ktorý v Obecnej škole stvárnil vynikajúcu postavu falošného učiteľa Igora Hnízda, sa v pokračovaní objaví ako starý otec.