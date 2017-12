CD

The Klezmatics - Brother Moses Smote the Water

9. máj 2005 o 0:00



Piranha Musik/ Wegart

Než newyorské superhviezdy world music uvidíme po prvýkrát u nás (na festivale Pohoda), poslali predvoj v podobe nového albumu. Dve prekvapenia: skupina vydala prvú live nahrávku a spojila sa s uznávanými gospelovými spevákmi Joshuom Nelsonom a Kathryn Farmer. Tradičná židovská kultúra sa stretla s americkou ľudovou hudbou na koncerte v rámci berlínskeho Heimatklänge festivalu v júli 2004, kde zaznelo osem nových skladieb a dve staršie hitovky z repertoáru Klezmatikov. Bonusom albumu je video k pesničke Shnirele, Perele.

Radůza - V hoře

Indies records

Kým The Klezmatics sú emblémom world music už roky, mladá multiinštrumentalistka, speváčka a skladateľka Radůza je najexportnejším artiklom súčasného českého pesničkárstva. Na tretej nahrávke stále zostáva verná nezávislej značke Indies records z Brna a svojim predstavám. "Z hory" priniesla pestrú hodinu hudby - dvadsaťjeden nových skladieb pohybujúcich sa od šansónovej polohy cez názvuky reggae až po vplyvy klasiky či ľudovej melodiky. Album už prekvapivo stihol zosadiť z čela českej hitparády nahrávku "SuperStar" Anety Langerovej.

Spaceboys - Polymusic

Hevhetia

Jeden z najočakávanejších projektov na slovenskej scéne konečne dostal podobu nového CD. Andrej Šeban sa po rokoch intenzívneho gitarovania v rôznych službách začal ponárať sám do seba už dávnejšie, tentokrát však zašiel najhlbšie. Výsledkom je "polyhudba", ktorú by mohol pokojne vydať Frank Zappa, keby ešte samozrejme žil a nejako sa mu dostali do uší slovenské ľudovky. Desiatim prepracovaným a ironickým skladbám výrazne pomohol na svet aj nový Šebanov dôverný spolupracovník Anton Kubasák. Album je na viacnásobné počúvanie, z pohľadu ľahko identifikovateľných parodovaných postáv našej scény aj na viacnásobné urážky. (her)