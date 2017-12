Film

Dvere v podlahe (The Door in the Floor)

9. máj 2005 o 0:00

USA, 2004, 111 min. Réžia a scenár: Tod Williams. Námet: John Irving román Rok vdovou. Kamera: Terry Stacey. Hudba: Marcelo Zarvos. Hrajú: Jeff Bridges, Kim Basingerová, Jon Foster, Mimi Rogers, Elle Fanning, Bijou Phillips Filmová adaptácia románu Johna Irvinga Rok vdovou. Režisér Tod Williams si z neho vybral prvú tretinu nazvanú Leto 1958 a zasadil ju do bližšie nešpecifikovaného obdobia. Dej filmu sa odohráva prevažne v prímorskom letovisku East Hampton na Long Islande a sleduje kľúčové obdobie v živote Teda Cola, úspešného autora a ilustrátora detských kníh, a jeho peknej ženy Marion. Ich kedysi šťastné manželstvo sa po rodinnej tragédii začalo rozpadávať. Ted preto navrhne Marion "odluku na skúšku" a najme si na leto asistenta, šestnásťročného Eddieho. Jeho prítomnosť sa stáva katalyzátorom vzťahu a s končiacim sa letom sa manželia musia rozhodnúť, aká bude budúcnosť ich rodiny. Jeff Bridges bol za svoj výkon nominovaný na cenu Independent Spirit. (mu)