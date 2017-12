David Bowie dostal k nedožitým narodeninám novú nahrávku

Novinka s názvom No Plan obsahuje štyri piesne.

8. jan 2017 o 13:07 SITA

Americké hudobné vydavateľstvo Columbia Records uviedlo na trh EP nahrávku s názvom No Plan so štyrmi skladbami zosnulého anglického hudobníka a speváka Davida Bowieho, ktoré zložil do muzikálu Lazarus.

Stalo sa tak v deň jeho nedožitých 70. narodenín. Novinka obsahuje okrem piesne Lazarus, ktorá je tiež súčasťou Bowieho poslednej štúdiovky Blackstar (2016), aj skladby Killing A Little Time, When I Met You a No Plan.

K poslednej menovanej zároveň nakrútili tiež videoklip, ktorý zverejnili spoločne s novým EP. O jeho réžiu sa postaral Tom Hingston.

Bowie nahral tieto skladby približne v rovnakom čase ako piesne na spomínaný album Blackstar. David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 v Londýne a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách.

video //www.youtube.com/embed/xIgdid8dsC8

Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).

Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať dve Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo štyri BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award.

V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie.

V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.