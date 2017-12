Zlaté glóbusy sú odovzdané: Pozornosť mali La La Land a Trump

Prvé veľké filmové ceny roka naznačujú, kto by mohol mať úspech na Oscaroch. Pozrite si tabuľku víťazov.

9. jan 2017 o 6:37 Marek Hudec

BEVERLY HILLS. BRATISLAVA. Už úvod ceremoniálu, ktorý sa odohrával v hoteli Beverly Hilton v Beverly Hills, naznačoval, ktorý film si odnesie najviac Zlatých glóbusov. Herci nominovaní na ocenenia napodobnili scénu z muzikálu La La Land.

Ten začínal na preplnenej diaľnici, kde vodiči začnú spontánne tancovať a spievať do rytmu zvukov premávky. Na Zlatých glóbusoch z áut vystupovali hviezdy a sprevádzali moderátora večera Jimmyho Fallona na červenom koberci.

Prečítajte si tiež: Na muzikály by sa už zabudlo. La La Land im však vracia šarm

Muzikál, ktorý opisuje cestu jednej herečky a jedného muzikanta ku sláve, získal dokopy sedem cien. Za najlepšiu hudbu, najlepšiu pôvodnú pesničku, najlepší scenár, réžiu najlepším hercom v komédii sa stal Ryan Gosling, najlepšou herečkou Emma Stone a Zlatý glóbus získal La La Land aj v kategórii najlepší muzikál alebo komédia.

Snímka premenila všetky svoje nominácie, čím zlomila rekord, jeho doterajším držiteľom bol Prelet nad kukučím hniezdom a Polnočný expres.

video //www.youtube.com/embed/C164FcBrmsg

Najlepšou drámou sa zas stal Moonlight, nenápadný príbeh, ktorý sa objavil na vrchole rebríčkov najlepších filmov roka niekoľkých médií .

Opisuje život nenápadného Afroameričana a drogového dílera Chirona bojujúceho proti predsudkom okolia, ale aj so samým sebou, keďže sa snaží vyrovnať so svojou sexuálnou orientáciou. Dej filmu je rozdelený do troch etáp: detstva, dospievania a dospelosti.

video //www.youtube.com/embed/CMnSglM9Mrk

Témou večera boli pochopiteľne výsledky amerických volieb. Prvé vtipy o Donaldovi Trumpovi do svojho príhovoru vsunul moderátor Fallon, no najväčšiu kritiku nový kontroverzný prezident dostal od Meryl Streepovej, ktorá si preberala cenu za celoživotné dielo pomenovanú podľa slávneho režiséra Cecila B. DeMilla.

To, čo Trump počas kampane predviedol, jej zanechalo "háky v srdci." Konkrétne publiku pripomenula okamih, keď miliardár počas kampane žartovne napodobňoval novinárku trpiacu epilepsiou.

„Neviem na to zabudnúť, pretože to nebol film, ale skutočný život. Ak tento pud zosmiešňovať predvádza niekto mocný, odráža sa to v živote každého jednotlivca. Ukazuje totiž príklad toho, ako by sa mali iní správať. Násilie plodí násilie. Ak mocní môžu šikanovať, všetci sme prehrali,“ povedala Streepová.

video //www.youtube.com/embed/HZ5oNz6rPMM

Cena za najlepší cudzojazyčný film išla do Francúzska. Získal ju režisér Paul Verhoeven za drámu Elle, v ktorej opisuje ťažkú tému: snahu vysporiadať sa so znásilnením.

Prečítajte si tiež: Aj o znásilnenej žene sa dá nakrútiť komédia. Len treba vedieť, v akej krajine

O víťazoch Zlatých Glóbusov rozhoduje každoročne takmer stovka novinárov z viac, než päťdesiatich krajín združených v organizácii Hollywood Foreign Press Association. Ich výsledky zvyknú naznačiť, kto by si o mesiac neskôr mohol prevziať najprestížnejšie filmové ceny, Oscary.

video //www.youtube.com/embed/JWtnJjn6ng0

Na rozdiel od nich však Zlaté glóbusy odovzdávajú ceny aj za to najlepšie, čo vytvorili televízie.

Mnohí síce očakávali, že ďalšiu z mnohých cien počas večera získa Hra o tróny, no nestalo sa tak. Najlepším dramatickým seriálom je Crown z dielne Netflixu, ktorý hovorí o prvých rokoch vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II. Novinárov odovzdávajúcich ceny zaujala aj herečka v hlavnej úlohe Claire Foy. Najlepším komediálnym seriálom sa zas stala Atlanta.