Získala Zlatý glóbus. Emma Stone v La La Land hrá vlastný život

V oceňovanom muzikáli hrá čašníčku Miu, ktorej snom je stať sa herečkou.

9. jan 2017 o 14:13 Marcela Glevická

Emma Stone, vlastným menom Emily Jean Stone, sa narodila v Arizone. Ako dieťa hrala vo viacerých divadelných predstaveniach v arizonskom Phoenixe. Chodila na balet aj hodiny hlasového cvičenia. Keď začala vystupovať v divadle vo Phoenixe, prerušila školu a dva roky sa učila doma. Ako dnes vraví, „chodenie do školy aj tak nemala nikdy rada“.

Keď mala šestnásť, presvedčila rodičov, že jej snom je herecká kariéra. Dnes o sebe hovorí, že keď vyrastala, bola hlučné a panovačné dieťa. V rozhovoroch tvrdí, že ona sama nevie, či by svoje dieťa podporovala v jeho sne natoľko, že by mu bez dokončenia strednej školy dovolila odísť do Los Angeles, aby sa stalo herečkou.

Emmu však jej matka bezvýhradne podporila a v roku 2004 sa spolu presťahovali do Hollywoodu. Bývali v dvojizbovom byte, kým Emma neúspešne chodila na mnohé filmové kastingy. Ak aj bola úspešná, dostala vo filme nanajvýš jednu vetu. Popritom študovala herectvo a privyrábala si prácou vo firme vyrábajúcej potravu pre psy.

Teraz, o trinásť rokov neskôr, je nominovaná na Zlatý glóbus za najlepšiu hereckú rolu v komédii alebo muzikáli za postavu vo filme La La Land o ambicióznej mladej žene, ktorá sa presťahovala do LA, aby sa stala herečkou. Samotný muzikál, ktorý sa práve premieta aj v našich kinách a sprevádzajú ho nadšené hodnotenia divákov i kritiky a teraz získal až sedem nominácií na Zlaté glóbusy. Jeden z nich si odniesla aj Emma Stone.

video //www.youtube.com/embed/a6DA-WF8fN4

Ako z filmu

V romantickom komediálnom muzikáli La La Land na štýl päťdesiatych rokov hrá mladú čašníčku Miu, ktorá si v kaviarni neďaleko štúdií Warner Bros privyrába, kým sa jej podarí naplniť svoj životný sen stať sa herečkou. Svoje šťastie v Hollywoode hľadá aj mladý milovník džezu, hráč na klavíri Sebastian (Ryan Gosling), ktorý túži založiť si vlastný hudobný klub.