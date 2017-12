Laco Kerata: Prišiel čas byť politicky nekorektný

Známy spisovateľ a dramatik napísal novú divadelnú hru, ktorú v premiére uvedie nitrianske divadlo (rozhovor)

9. jan 2017 o 18:40 Eva Andrejčáková

Dobrý človek sa úplne zopsul, vyšiel z módy, je neschopný a voči egoistom vystupuje ako úplný slaboch. Kam dospeje spoločnosť, keď sa nevzchopí? Túto otázku si kladie nová hra spisovateľa a dramatika LACA KERATU. Napísal ju pre nitrianske Divadlo Andreja Bagara, ktoré sa v tejto sezóne po rokoch opäť sústredilo na pôvodnú slovenskú tvorbu. Inscenáciu Dobro uvádza koncom týždňa v premiére.

Čo vás na fenoméne dobra trápi?

"Oslovuje ma tým, ako často je zosmiešňované. Dobrý človek je vlastne trpák, vystavený posmeškom, často si z neho okolie uťahuje, označuje ho za neschopného a dáva mu príklady tých schopných z okolia. A tí sú nakoniec ochotní niekoho aj zastreliť, keď uznajú za vhodné."

Ako je to vo vašej novej hre?

"Hru som písal na objednávku divadla, pôvodne sa mala robiť moja staršia hra Na hladine, čomu by som sa bol veľmi tešil, ale napokon sme sa rozhodli urobiť úplne novú vec. Keďže Nitra má sezónu Made in Slovakia, pokladal som za prirodzené napísať niečo aktuálne. Moja hra je o človeku menom Dobroslav, ktorý v roli neúspešného treťotriedneho dabingového herca pôsobí ako nikto, no súhrou situácií sa z neho má stať tvár Európy, neskôr politik, dokonca premiér. Keďže jeho rodina sa za každého režimu vedela mať dobre, prečo by sa nemala mať aj teraz. A tak na Dobroslava tlačí, aby im to dobré tiež vybavil."

To znie dosť bezútešne.

"Pri pohľade na realitu, ktorou som sa inšpiroval, nie je dôvod na žiaden optimizmus. Ide však o absurdnú grotesku, kde dobro dostáva rozmanité podoby a herci, ktorým sa podarí získať si potrebný odstup od textu, sa môžu ukázať v komickej polohe. Robíme si vtipy aj z Bruselu, kam celá rodina za Dobroslavom príde. On by chcel všeličo zmeniť, ale postupne zisťuje, že s rodinou či kvázi priateľmi za chrbtom a s vypočítavou milenkou to jednoducho nejde."

Prečo ste si vybrali politické motívy?

"Písať hru s istotou, že sa bude inscenovať, je veľmi dobré, ale aj záväzné, dokonca som vedel presne, pre ktorých hercov ju píšem. S tímom sme rozoberali témy a zhodli sme sa na tom, že prišlo obdobie, keď treba byť politicky nekorektný."