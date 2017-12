Emma Stone nemusí robiť kompromisy. Dostáva úlohy, ktorými žije

Muzikál La La Land splnil ďalší sen mladej herečky. Bez mamy by ho však nemala

10. jan 2017 o 11:10 Marcela Glevická

Emma Stone

Sen sa stáva skutočnosťou v La La Land

Mladá atraktívna žena sa presťahuje do Los Angeles, aby si splnila sen a stala sa herečkou. Nie je jedinou, ktorá hľadá úspešnú kariéru v Hollywoode a stať sa hviezdou sa nepodarí zo dňa na deň ani z roka na rok. Treba však snívať.

V novom muzikáli La La Land na štýl päťdesiatych rokov hrá Emma Stone mladú čašníčku Miu, ktorá si v kaviarni neďaleko štúdií Warner Bros privyrába, kým sa jej podarí naplniť svoj životný sen stať sa herečkou. Svoje šťastie v Hollywoode hľadá aj mladý milovník džezu, hráč na klavíri Sebastian (Ryan Gosling), ktorý túži založiť si vlastný hudobný klub.

Obaja na seba od začiatku filmu náhodne, nie úplne idylicky, narážajú, no nakoniec jeden vďaka druhému skončí tam, kde by sa bez vzájomnej pomoci asi nedostali. Keď Mia nevládze, Seb ju presviedča, že sa nesmie vzdať a musí za svojím snom ísť napriek tomu, že on sám vezme ponuku hrať v kapele pre peniaze, hoci sa tým vzďaľuje džezu.

„Myslím si, že závisí od konkrétneho človeka a konkrétnych okolností, či musíte robiť kompromisy pri výbere svojich povolaní. Či máte z čoho platiť nájom, aký ste človek. Vo všeobecnosti sa však takmer v každej práci stretávate aj s vecami, ktoré sú kompromisom oproti ideálnemu stavu,“ hovorila po premiére filmu Emma Stone. Ona sama však vraj pri výbere postáv, ktoré hrala, nikdy nemusela zobrať rolu, ktorú by nechcela.

Muzikál o vysnívanej krajine La La Land je poctou starému Hollywoodu. Keď herečke o nápade na film prvý raz režisér Damien Chazelle hovoril, nadchla sa a od začiatku sa v ňom našla. Hrať vo filme s odkazmi a pripomienkami na hollywoodske klasiky ako Rebel bez príčiny či Spievanie v daždi bolo pre Emmu, od detstva milujúcu staré komédie s Billom Murraym či Charliem Chaplinom, veľkým zážitkom.

Tým, že dej filmu je taký blízky skutočnému Emminmu životu, filmovej postave prepožičala niekoľko svojich skúseností, ktoré sa vo filme aj objavili.

Iracionálny muž. (zdroj: FOTO - OUTNOW.CH)

Namiesto hviezdy skečov, Woodyho múza

Emma Stone muzikály milovala odmalička. Hranie ju priťahovalo, pôvodne chcela urobiť kariéru v krátkych humorných skečoch, no neskôr presmerovala svoj záujem na muzikály a divadlo. Ako o nej dodnes hovoria priatelia, dokáže si s ľahkosťou robiť žarty sama zo seba.

Keď ako osemročná videla muzikál Bedári (Les Misérables) povedala, že takto preniknúť do piesne bol vždy jej sen. „Za svoju lásku k muzikálu vďačím aj svojej matke, ktorá ma na výlete do New Yorku zobrala na hru na Broadwayi.“

Za svoj najobľúbenejší film označila romantickú komédiu s Charliem Chaplinom z roku 1931 Svetlá veľkomesta. Chaplin však nie je jej jediným komediálnym idolom. Obdiv nikdy neskrývala ani k Woodymu Allenovi, ktorého hru na klarinete vraj chodila ako veľká fanúšička kedysi dávno tajne počúvať pod jeho hotelové okná v New Yorku.

„Vždy som snívala, že s ním raz budem pracovať.“ A podarilo sa. Prvú veľkú rolu získala v jeho filme Kúzlo mesačného svitu v roku 2014. „Vie hrať, spievať, tancovať, ohromiť a je nádherná a inteligentná,“ povedal zase Allen na jej adresu. Ako to už s herečkami, ktoré ho zaujmú, býva, oslovil ju aj o rok neskôr do svojho filmu Iracionálny muž.

(zdroj: FOTO - SITA/AP)

Ako z filmu

Emma Stone, vlastným menom Emily Jean Stone, sa narodila v Arizone. Ako dieťa hrala vo viacerých divadelných predstaveniach v arizonskom Phoenixe. Chodila na balet aj na hodiny hlasového cvičenia. Keď začala vystupovať v divadle vo Phoenixe, prerušila školu a dva roky sa učila doma. Ako dnes vraví, „chodenie do školy aj tak nemala nikdy rada“.

Keď mala šestnásť, presvedčila rodičov, že jej snom je herecká kariéra. Dnes o sebe hovorí, že keď vyrastala, bola hlučné a panovačné dieťa. V rozhovoroch tvrdí, že ona sama nevie, či by svoje dieťa podporovala v jeho sne natoľko, že by mu bez dokončenia strednej školy dovolila odísť do Los Angeles, aby sa stalo herečkou.

Emmu však jej matka bezvýhradne podporila a v roku 2004 sa spolu presťahovali do Hollywoodu. Bývali v dvojizbovom byte, kým Emma neúspešne chodila na mnohé filmové kastingy. Ak aj bola úspešná, dostala vo filme nanajvýš jednu vetu. Popritom študovala herectvo a privyrábala si prácou vo firme vyrábajúcej potravu pre psy.

Teraz, o trinásť rokov neskôr, je nominovaná na Zlatý glóbus za najlepšiu hereckú rolu v komédii alebo muzikáli za postavu vo filme La La Land o ambicióznej mladej žene, ktorá sa presťahovala do LA, aby sa stala herečkou. Samotný muzikál, ktorý sa práve premieta aj v našich kinách a sprevádzajú ho nadšené hodnotenia divákov i kritiky, má až sedem nominácií na Zlaté glóbusy.

Vo filme Ide len o sex. (zdroj: FOTO - ČSFD)

Nevie si predstaviť život bez lásky

Napriek tomu, že v roku 2015 patrila Emma Stone k najlepšie plateným herečkám a už v roku 2008 bola označená za jednu z top 20 vychádzajúcich hereckých hviezd, snaží sa strážiť si súkromie a tvrdí, že žije „normálny život“. Stratu súkromia považuje za najťažšiu časť hereckého života.

Potom, čo sa jej matka vyliečila z rakoviny prsníka, dali si obe vytetovať na zápästie odtlačky vtáčích stôp podľa nákresu Paula McCartneyho ako odkaz na pesničku od Beatles Blackbird, ktorú obe milujú. Emma sa objavila aj v reklamnej kampani kozmetickej značky propagujúcej prevenciu pred rakovinou prsníka. Hrala v spoločnom videu Star Wars a kampani Postav sa rakovine, ktorej cieľom je zbierať peniaze na jej výskum, a v mnohých ďalších dobročinných podporných aktivitách.

„Osud mi doprial vynikajúcu rodinu a stále mám šťastie, že vo svojom živote stretávam skvelých ľudí, ktorí ma dokážu rozžiariť, aj keď sa na chvíľu zdá, že upadám do temnoty,“ vyslovila v jednom rozhovore. Na otázku redaktora magazínu Vogue: „Keby ste mali povedať jednu vec, bez ktorej si neviete predstaviť život, čo by to bolo?“, odpovedala jednoducho: „Láska.“