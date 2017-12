David Bowie zomrel pred rokom. Nové piesne a dokument objasňujú, na čo vtedy myslel

Svet si pripomína, prečo bol nenahraditeľný.

10. jan 2017 o 12:26 Marek Hudec

„Všetko najlepšie k narodeninám, kamarát. Navždy,“ napísal na twitteri v nedeľu hudobný producent Tony Visconti a k odkazu pripol fotku Davida Bowieho v nahrávacom štúdiu v Berlíne.

Veľký spevák vtedy oslavoval nedožité 70. narodeniny a na britskej verejnoprávnej stanici BBC práve vysielali nový dokument. Film David Bowie: The Last Five Years už názvom napovedá, že jeho témou je obdobie, keď uzatváral svoju kariéru.

V utorok zas uplynie rok odvetdy, čo hudobný svet opustil. Tieto výročia pripomenula aj nová nahrávka No Plan s poslednými troma piesňami, ktoré Bowie stihol pred smrťou dokončiť pre muzikál Lazarus. K tomu sa pripojil koncert v londýnskej hale Brixton Academy, ktorý otváral herec Gary Oldman.

Bowieho tvorbu tu oslavovalo viac než tridsať vystupujúcich. Mnohí s ním v minulosti spolupracovali. Väčšinou získali pozitívne reakcie, fanúšikovia boli len zhrození, že speváčka La Roux nevedela text svojej piesne.

The Next Day

Viac ich mohol potešiť dokument The Last Five Days. Aj keď nie je nakrútený veľmi inovatívne, prináša mnoho zaujímavých informácií. Osvetľuje Bowieho myšlienky v posledných rokoch života.

Film sa začína obdobím, keď sa po niekoľkomesačnom náročnom koncertnom turné s názvom Reality Tour na desať rokov stiahol z verejného života. Nevedel, či ešte bude niečo nahrávať, nedával rozhovory a nekoncertoval.