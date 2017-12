Nech deti vidia, ako žijú boľševici. Tintin v krajine Sovietov je znovu na trhu

Z prvej knihy slávneho komiksu bola politická záležitosť.

11. jan 2017 o 11:38 Kristína Kúdelová

Možno len Rusi sa k tejto správe nedostanú. Inak o nej budú počuť asi všade na svete: prvé Tintinovo dobrodružstvo dostalo novú podobu, práve vychádza vo farebnej verzii. A to napriek tomu, že sám autor Hergé proti tomu štyridsať rokov bojoval. Presnejšie, akúkoľvek reedíciu odmietal, pravdepodobne preto, že sa hanbil.

Kresby sa mu zdali ešte nedokonalé a dobre mu nerobila ani politicky motivovaná polemika, ktorá sa okolo príbehu vytvorila.

Hergé dal prvým dobrodružstvám meno Tintin v krajine Sovietov. A vzápätí dostal nálepku antikomunistu. Hoci neskôr jeho príbehy blonďavého reportéra, väčšinou sprevádzaného psíkom Terrym, preložili do desiatok jazykov, Rusi ho takmer vôbec nepoznali. Tam by hrdina s takou genézou sotva mohol mať šancu.

Chcel podráždiť francúzsku ľavicu

Bol to v roku 1929, keď Hergé dostal zadanie Tintina kresliť. Norbert Wallez z belgických novín Le Vingtieme Siecle (21. storočie) ho poprosil, aby vymyslel nejakého komiksového hrdinu, ktorý by vychádzal v prílohe pre deti. Bol to vraj veľký pravičiar.

Hergé vyhovel, písal a kreslil o tom, ako Tintin cestuje po Sovietskom zväze.