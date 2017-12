Slovenskej hudbe budú v roku 2017 vládnuť mužské kapely. Aké budú ich albumy?

Pozrite sa, čo plánujú slovenské hudobné vydavateľstvá.

11. jan 2017 o 12:17 Marek Hudec

Na prvý pohľad by sa zdalo, že na slovenskej hudobnej scéne chýbajú silné ženské hlasy. Dá sa to vyčítať zo zoznamu pripravovaných albumov slovenských interpretov na rok 2017.

Operná speváčka Eva Šušková pripravuje album s hudbou Martina Burlasa a nahrávku s vlastnými piesňami chystá víťazka Superstar Emma Drobná, ktorá na jeseň zaujala piesňou Smile. A o nových piesňach začína uvažovať Jana Kirschner, no ešte nie je isté, kedy ich budeme počuť.

Inak sa však zdá, že slovenskej hudbe budú v najbližších mesiacoch vládnuť najmä mužské kapely. Spýtali sme sa preto, ako budú znieť najočakávanejšie z pripravovaných albumov.

Korben Dallas

Na tom albume sme si vyskúšali všetko, hovorí bubeník Korben Dallas Ozo Gutler. „Ideme od tvrdej hudby až k úplne jemnej, ale úplne až na koreň.“ Väčšina nových piesní kapely je dokončená.

Pôjde už o piaty album Korben Dallas, Gutler však hovorí, že nápadov majú čoraz viac. Cítia stále viac chuti do práce. „Je to skôr začiatok ďalšej etapy našej tvorby,“ myslí si. Piesne nerobia len preto, aby sa poslucháčom páčili, mali by s nimi byť spokojní najmä ich autori.