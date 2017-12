Keby nebolo Párožrútov, žili by sme v záhade

Do slovenských kín prichádza český dobrodružný animák nakrútený podľa úspešnej knižky pre deti.

11. jan 2017 o 17:53 Eva Andrejčáková

Miznú vám doma ponožky? Nehovorte, že nie, každý má doma aspoň za tašku takých, ktoré ani za svet nevie spáriť, lebo jedna z dvoch rovnakých jednoducho prestane existovať.

Bola by to večná záhada, keby sa nezistilo, že v každej domácnosti žijú malé príšery, ktoré ponožky s chuťou kradnú. Riadia sa podľa zásady – nikdy neber celý pár, vždy len jednu. Volajú sa Párožrúti, po česky Lichožrouti.

Čarovnú detskú knižku o nich napísal pred pár rokmi Pavel Šrut. Teraz prichádza do kín ako dobrodružný animák.

(zdroj: TOTAL HELPART)

Obnažený palec

Môžeme byť radi, že sa tento príbeh vôbec zrodil. Český spisovateľ a držiteľ mnohých literárnych cien Pavel Šrut totiž ako dieťa s knihami bojoval, lebo sa nemohol naučiť čítať a hrozilo mu, že bude prvú triedu v škole opakovať.

S maminou pomocou to napokon cez prázdniny zvládol a v čítaní skočil rovno do dobrodružnej literatúry. Poznačilo ho to natoľko, že o pár rokov začal písať.

Do roku 1989 jeho knihy poézie pre dospelých oficiálne neexistovali, i keď niektoré vyšli v samizdatoch. Mohol však písať detské knihy, čo – vášnivo holdujúc anglickým porekadlám a nonsensom – aj s neobyčajným zmyslom pre vtip a pointu robil.

Za nápad objaviť tajný život žrútov ponožiek však môže výtvarníčka a ilustrátorka Galina Miklínová. Keď s ňou totiž český spisovateľ a držiteľ mnohých literárnych cien v minulosti spolupracoval na svojich knihách, všimol si na stretnutiach jednu nenápadnú vec: že jej z ponožiek často trčí palec.

Začal tento jav sledovať a práve vďaka nemu čoskoro napísal básničku, kde sa po prvý raz objavil veršík o istom Párožrútovi, labužníkovi na ponožky. Tak sa začal písať jeho príbeh.

(zdroj: TOTAL HELPART)

Strýko Padre a spol

O tom, ako sa žije vo svete, kde niektorí príšerácki obyvatelia porušujú najvyšší párožrútsky zákon, rozprávajú dnes Pavel Šrut a Galina Miklínová v troch ilustrovaných knižných pokračovaniach. V slovenčine práve vyšiel druhý diel pod názvom Párožrúti sa vracajú.

„Je to pre mňa najmä príbeh o sile vzťahov v rodine,“ hovorí ilustrátorka filmu Galina Miklínová. Je zároveň režisérkou animovaného filmu a tento týždeň ho prišla do Bratislavy aj uviesť.

Film v 3D animácii vznikal sedem rokov a tvorivý tím počas nich v závislosti od možností pracoval na náročných postupoch. Galina Miklínová ako autorka hlavných návrhov mala okolo seba viaceré skupiny rozkresľovačov, modelárov, autorov konštrukcií, počítačového ovládania, návrhárov materiálov či animátorov, s ktorými konečnú podobu filmovej rozprávky skladala.

Ilustrácia Galiny Miklínovej z knižky Párožrúti. Autorom jej slovenského prekladu je Ján Litvák. (zdroj: SLOVART)

„Moje predchádzajúce filmu sú viac poetické, tentoraz som stavila na dobrodružnosť a akčnosť,“ povedala na stretnutí s čitateľmi, kde sa rozhovorila o tom, ako nevinná detská gangsterka vznikala. Spoločne sa museli naučiť počas procesu aj nové profesijné kroky, kvalitatívny posun však pocítila najmä vďaka spolupráci s tímom z hraného filmu okolo režiséra Jana Hřebejka.

Párožrúti prichádzajú vo štvrtok do slovenských kín. Chichúň, Ramzes, Tulamor, profesor Kučeráčik, strýko Padre a ďalší ožijú na plátne v slovenskom znení vďaka Táni Pauhofovej, Jánovi Koleníkovi, Ľubovi Kostelnému či Mirovi Nogovi. Bohužiaľ, dabing nie je verný slovenskému knižnému prekladu.