Nóri sa boja, že ich Rusko zničí. Hovoria o tom až škandalózne otvorene

Nórsky seriál Okupácia je fikcia. Ale nevyzerá tak.

12. jan 2017 o 15:25 Kristína Kúdelová

Nóri sa boji Ruska, ale neboja sa to povedať. Preto nakrútili seriál o tom, ako Rusko okupuje ich krajinu. Je to taká zvláštna science fiction. Skutočnosť to nie je, ale veľmi sa na ňu podobá.

Pod názvom Okupácia ju práve vysiela Česká televízia.

Bez ropy to nepôjde

Keď Nóri objavili na svojom území zásoby ropy a zemného plynu, neuveriteľne zbohatli. Už niekoľko rokov však ich mozgy pracujú na tom, aby od ich zásob neboli závislí. Chcú byť pripravení na to, že sa raz minú a vyvíjajú iné projekty, ktoré by im mohli priniesť zisk.

Seriál Okupácia vychádza presne z toho. Jedným z jeho hrdinov je nórsky premiér, líder strany Nová energia, ktorý sa desať rokov chystal na to, že zastaví ťažbu ropy a nahradí ju alternatívnou energiou z minerálu thoritu. Predpokladal, že Európa sa pripojí k programu, ktorý šetrí životné prostredie. Namiesto toho sa však naňho zosypali výčitky. Politici z Únie sa nahnevali viac ako boh Thor a zatlačili na Nórov, aby svoje rozhodnutie odvolali.

Sami zostali len v rovine diplomatického tlaku. Do Osla však poslali Rusov, aby Nórov pri plnení dohody kontrolovali. Rozumej, okupovali.

Kto dal na to peniaze?

Autori zostali pri žánri, v ktorom Škandinávci v poslednom čase dominujú. Okupáciu nakrútili ako politický triler, ktorý pracuje so skutočnými elementmi nórskej spoločnosti, a pritom sa vo svojej fantázii nijako neobmedzovali. To, čo sa v ňom deje, nie je žiadna soft hra. Nevstupuje do nej ani politická korektnosť, ani diplomatická opatrnosť, ani ohľady voči sovietskym vojakom, ktorí kedysi prišli pomôcť Nórsko oslobodiť.

Nórsky premiér je v bezvýchodiskovej situácii. (zdroj: TV2)

Okupácia je jasným prejavením názoru, obrazom toho, ako tvorcovia vnímajú súčasné Rusko.

Keby sa Rusi rozhodli, nórskeho premiéra by pokojne uniesli. Ruská veľvyslankyňa by mala väčšiu právomoc ako on a jej ochranka by stála vyššie nad zákonom ako nórska polícia.

Boli aj skeptické reakcie, keď sa seriál začal v roku 2015 v Nórsku vysielať. Denník Dagbladet považoval za neuveriteľné, že niekto dal na taký bláznivý projekt 90 miliónov nórskych korún (takmer desať miliónov eur) a mal na to len jediné vysvetlenie: že autorom námetu je Jo Nesbø.