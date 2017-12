Drzý Američan a britská lady v novom dobrodružnom seriáli

Dobrodružstvo a záhady v skutočnej exotike zažíva nesúrodá dvojica Hooten a Lady, lovci pokladov. Zdanlivo nenáročný žánrový mix dokáže na obrazovke zabaviť.

13. jan 2017 o 13:20 Erika Litváková

Ak niekoho baví dobrodružstvo, akčné scény a aspoň štipka tajomstva a historické legendy, nie je trúfalé tipovať, že na popredných miestach v rebríčku obľúbených filmov budú u neho tróniť Dobyvatelia stratenej archy (1981) Stevena Spielberga alebo Honba za diamantom (1984) režiséra Roberta Zemeckisa. Ibaže pozerať z nostalgie stále dokola výbehovú klasiku sa nedá.

Tvorcovia nového britského seriálu s nič nehovoriacim názvom Hooten and The Lady (2016) otvorene priznávajú, že receptúra, podľa ktorej seriál pripravili, má byť poctou osvedčenej hollywoodskej klasike osemdesiatych rokov. Nejde pri tom o nič originálne, občas sa podobné seriály na obrazovkách objavia, no tento pôsobí napodiv presvedčivo.

Aby bolo divákom jasnejšie, o čo pôjde, v slovenskej verzii pribudol v názve dôvetok - Hooten a Lady: Lovci pokladov. Avizuje napätie, romantiku aj humor na pozadí reálnych historických prípadov a nevyriešených záhad a sľubuje zaviesť diváka na skutočné exotické miesta, ktoré s témou súvisia.

Nesúrodá dvojica hrdinov, medzi ktorými to iskrí je tým, čím napokon seriál diváka pobaví. (zdroj: Joj)

Budha, Sibyla aj Alexander Veľký

Že nepôjde o ľahko dostupné destinácie, je zrejmé. V ôsmich častiach prvej série sa dvojica Hooten a Lady vyberie napríklad do amazonskej džungle po stopách záhadne zmiznutého bádateľa Percyho Fawcetta, do zasnežených Himalájí pocestujú za tajomným Budhovým zvitkom, v katakombách Ríma možno nájdu knihy Sibyliných proroctiev a hľadať budú aj hrob Alexandra Veľkého.

Cez Moskvu až na Sibír poputujú za Fabergého vajíčkom ruského cára. Vybrané prípady tvorcovia stavajú na všeobecnom minime znalostí, ktoré o mýtických témach máme, aby pritiahli našu zvedavosť a ponúkli exotickú cestu na jej pozadí.