Will Smith chce umrieť na striebornom plátne

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Hollywoodsky herec a spevák Will Smith má jedno kuriózne želanie. Chcel by totiž zomrieť na filmovom plátne. Ako povedal, bolo by veľmi zaujímavé zarábať peniaze len tým, že ...

9. máj 2005 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Hollywoodsky herec a spevák Will Smith má jedno kuriózne želanie. Chcel by totiž zomrieť na filmovom plátne. Ako povedal, bolo by veľmi zaujímavé zarábať peniaze len tým, že bude ležať na pľaci. "Nikdy som vo filme neumrel. Ten nápad sa mi veľmi páči," povedala 36-ročná hviezda filmov ako Hitch či Nepriateľ štátu, pre server Ireland Online. "To by som len ležal a nič nerobil. No a samozrejme by som to dostal slušne zaplatené," dodal herec.