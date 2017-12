Sherlockovi klesla sledovanosť. Keby pohol mozgom, zistí aj prečo

Za nízkymi číslami poslednej epizódy môžu byť Rusi.

17. jan 2017 o 13:51 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA/LONDÝN. Sherlock stratil publikum. Poslednú epizódu štvrtej série pozeralo len 5,9 milióna ľudí a to je o 2,2 milióna menej, ako sa ich stretlo pri epizóde prvej. Vôbec to nevyzerá na to, že to bol ešte nedávno jeden z najpopulárnejších a najobdivovanejších seriálov,

Aspoň túto záhadu by mohol detektív z Baker Street vyriešiť, keď už sa jeho tvorcovia tvária, že viac detektívnych príbehov sa pre neho nedá vymyslieť.

V Rusku sa bude vyšetrovať

Nízku sledovanosť si BBC vysvetľuje tým, že epizóda Konečný problém unikla na nete deň predtým, ako ho odvysielali partnerské televízie. Nielen britská, aj RTVS bola zapojená do medzinárodnej nedeľnej premiéry. Stopy úniku vedú do Ruska.

Pirátska ruská verzia bola dostupná napriek tomu, že BBC Worldwilde má veľmi prísny bezpečnostný protokol. "Začali sme komplexné vyšetrovanie, ako sa to mohlo stať," píše sa vo vyhlásení BBC.

K iniciatíve sa okamžite pridala Channel One Russia, prisľúbila, že o každom novom zistení bude informovať. Zatiaľ z úniku Sherlocka obviňuje "tretiu stranu s nepovoleným prístupom".

Briti sa o niekoľko hodín neskôr ešte pokúsili vylepšiť štatistiky. Ak by k počtu divákov prirátali tých, čo si Konečný problém nahrali - a pozerali neskôr, bola by sledovanosť na čísle 9,5 milióna.

video //www.youtube.com/embed/HUuuY95b9xc

Sherlock je preč

Zásadný problém však bude niekde inde ako v ruských hackeroch. Táto séria Sherlocka bola veľkým sklamaním. S Arthurom Conanom Doylom už nemala nič spoločné a po detektívnom napätí nebolo ani stopy.

Vyzerá to tak, ako keby tvorcovia uverili, akí sú úžasní a viac ako na Sherlockov mozog stavili na popularitu Benedicta Cumberbatcha, ktorý je zrazu za sexy herca. Posledné tri epizódy boli prejavom exhibície a samožerstva.

Už nie nápady sú dôležité, ale len samozvaná genialita postáv. Jedine John Watson zostal normálny.

Je možné, že ďalšie epizódy už nebudú. Hoci tvorca seriálu Mark Gatiss povedal, že Konečný problém nebol zamýšľaný ako posledná časť, neverí príliš, že by sa vyťaženosť hercov v hlavných postavách dala ešte nejako vyriešiť. Spolu sa tak skoro nestretnú.

A veľká časť fanúšikov si to už možno ani neželá.