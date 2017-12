Zomrel Fero Hora, prvý slovenský dídžej a hudobný publicista

Moderátor zomrel vo veku nedožitých 69 rokov v Bratislave.

17. jan 2017 o 13:43 TASR

video //www.sme.sk/vp/10366/

BRATISLAVA. Prvý slovenský dídžej, moderátor a hudobný publicista Fero Hora zomrel v pondelok vo veku nedožitých 69 rokov v Bratislave.

O jeho úmrtí informoval syn Andrej. Dlhoročný hudobný redaktor Slovenského rozhlasu sa narodil 3. októbra 1948 v Rimavskej Sobote.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Julo Viršík o Ferovi Horovi: Zhodil som mu diskotékovú guľu

Do Bratislavy prišiel v roku 1969, nastúpil ako zvukár do Československej televízie. Niekoľko mesiacov bol zamestnaný v Opuse a potom nastúpil do hudobnej redakcie Československého rozhlasu. Zostal v ňom do roku 1981.

"Potom som musel odísť, pretože som šíril západnú kultúru," spomínal Hora. Zákaz účinkovania v médiách mal až do roku 1989. V tom období boli jeho hlavným zdrojom príjmov diskotéky. Robil ich po celom Československu, od Medzilaboriec až po Karlove Vary.

(zdroj: Archív SME - Peter Žákovič)

Prvé články napísal už do školského časopisu Spojár, prekladal texty o Beatles a Rolling Stones z nemeckého týždenníka Bravo. Prvý honorár dostal za článok o írskej speváčke Dane v týždenníku Beseda. Písal pre Aktuality melodie a najmä pre Populár, v tých časoch jediný slovenský časopis o populárnej hudbe.

Medzi spevákmi a hudobníkmi mal Fero Hora vždy veľa priateľov, medzi nimi Pavla Hammela, Mira Žbirku či Petra Jandu. Do trojice jeho obľúbených zahraničných interpretov patrili Beatles, Madonna a Michael Jackson.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Fero Hora: Elvis Presley nebol kvalitnejší od iných súputníkov

"V roku 1993 som bol na stretnutí priaznivcov skupiny Beatles v Liverpoole, po mojom boku sedeli Tony Jackson, basgitarista skupiny Searchers, Allan Williams, prvý manažér Beatles a Pete Best, prvý bubeník skupiny. Boli to nezabudnuteľné tri dni," uviedol Hora.

Po návrate do rozhlasu bol členom hudobnej redakcie rádia Elán, od roku 1992 v Rádio Rock FM, vysielal v Rádiu Slovensko. Známu hitparádu Pop antikvariát mal v Rádiu Regina. Fero Hora sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj nielen slovenskej tanečnej hudby.