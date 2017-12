Julo Viršík o Ferovi Horovi: Zhodil som mu diskotékovú guľu

Zomrel prvý slovenský dídžej a rozhlasový veterán Fero Hora. Kolega Julo Viršík si spomína na jeho obľúbený nápoj.

17. jan 2017 o 14:53 Marek Hudec

S Ferom Horom ste spolupracovali v Rádiu Rock FM. Ako si naňho spomínate?

„Spoznal som ho oveľa skôr, bolo to pri kurióznej situácii. Bol som vtedy prvák na žurnalistike a mali sme so spolužiakmi beániu v už neexistujúcom podniku Panorama.

A na nej vystupoval Fero Hora - nad parketom si zavesil diskotékovú guľu zo zrkadiel. Tak veľmi sme sa však s kamarátmi bláznili, že som mu ju zhodil.“

Nahneval sa na vás?

„Vzal to športovo. Na jeho relácii Hudobný glóbus som navyše vyrastal. Púšťal v nej svetové hity a občas, aby sa nepovedalo, aj povinne nejakú socialistickú tvorbu. Ako chlapec som si hovoril, aké skvelé by to bolo, keby sme sa raz stretli.

Pracovali sme spolu v rádiu Elán a zvyčajne sme ho prosili, aby nám zahral nejakú dobrú zahraničnú hudbu. Mal veľmi dobrý vkus a bol skvelý kolega, vždy nám vyhovel. Tradične vysedával v snack bare, tak si naňho spomínam, jeho obľúbeným nápojom bol vínny strek. Spolu sme potom išli pracovať do vznikajúceho Rádia Rock FM.“

Od roku 1981 nemohol pracovať v rozhlase. Spomínate si, prečo bol pre režim nevyhovujúci?

„Toto neviem. Počul som však, že si ako elitný dídžej nosil platne zo zahraničia. Myslím si, že to mohli komunisti vnímať ako problém, aj keď jednoznačne to neviem posúdiť.“

Ako si spomínate na jeho diskotéky? Akú hudbu zväčša hrával?

„Blízka mu bola najmä hudba 60. rokov. K nej sa aj často vracal. Spomínam si, keď hral na narodeninách Rádia Rock FM, nemal vo zvyku tlačiť sa veľmi do súčasnej hudby, nebol v nej doma. Hrával jednoducho veci, ktoré mal rád kedysi."