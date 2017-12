Folklór je trendy a sexi. O tom chce presvedčiť nová televízna šou

Už o pár dní štartuje RTVS svoj projekt Zem spieva. Približuje folklór na Slovensku, nie slovenský folklór

17. jan 2017 o 18:29 Eva Andrejčáková

Navlečte si oplecká, zapnite lajblíky, opásajte cudničku, spodničku, suknicu aj fertuchu, obujte krpce, čižmičky, nasaďte vybíjané klobúčiky. Do našich obývačiek sa chystá vtrhnúť ľudové umenie, ako sme ho doteraz ešte nemali možnosť zažiť.

Dlhé mesiace na jej formáte pracovala RTVS, pátrala po inšpiráciách a vyvíjala podobu, ktorá by mohla našinca vtiahnuť do veľkej témy. Javí sa ako notoricky známa a otrepaná, ale mohla by byť aj trendy, sexi, dokonca osloviť najväčších hipsterov. Veľkolepá šou na obrazovkách štartuje už koncom januára.

Tvorcovia ju nazvali príznačne – Zem spieva. Je tak výstižnou pripomienkou na životné dielo nášho najväčšieho folkloristu, filmára a etnografa Karola Plicku, ku ktorého celoživotnému dielu sa umenie aj veda na Slovensku stále vracajú. Projekt chce však z tejto vážnejšej roviny najmä dostatočne zľahka osloviť mladšiu aj staršiu generáciu a ukázať, prečo sa folklóru na Slovensku stále výdatne holduje.

Režisér Peter Ńuňéz, programový riaditeľ Tibor Búza a šéf RTVS Václav Mika. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Tu sa nikto nezhadzuje

Mnohí si ešte pamätajú časy, keď bol folklór výkladnou skriňou socializmu. Vzťah k nemu sa v politike veľmi nezmenil, zlosynovia, špekulanti a hráči s národnými kartami si aj dnes jeho prvkami kedykoľvek radi prihrejú polievočku. Pre kultúrnu tradíciu je to kruté a barbarské tým skôr, že za fenoménom folklóru sa skrýva mnoho zdravých prameňov, na ktoré netreba zabúdať. Tvorcovia šou sa snažili pracovať práve s tými.

„Chceme diváka zorientovať veľmi nenásilnou formou, aby sa nielen zabavil, ale niečomu aj priučil. Radi by sme oslovili nielen staršiu generáciu, ale aj tínedžerov a študentov,“ hovorí dramaturgička a kreatívna producentka projektu Martina Cyprichová. Na šou oceňuje najmä jeho potenciál podporiť výlučne pozitívne emócie a vyzdvihnúť dobré pocity. „V porovnaní so súťažami podobného typu tu v hodnotení nikto nie je zhadzovaný,“ hovorí producentka.

Záujem o tému potvrdzujú aj kastingy. Zaregistrovalo sa na nich dvetisíc interpretov, vyše 350 sa na nich zúčastnilo, z toho takmer osemdesiat percent bolo mladých ľudí, pričom priemer zlepšili aj osemdesiatnici.

Do semifinále sa napokon dostalo 63 účinkujúcich. Predstavia sa v desiatich pokračovaniach od 28. januára každú sobotu na Jednotke. Sedem epizód bude z kastingov a nakrúcaní v štúdiu, dva živé prenosy priblížia semifinálové kolá a v priamom prenose sa bude vysielať finálové kolo, v ktorom o víťazovi rozhodnú diváci cez SMS hlasovanie.

Odborná porota: Samuel Smetana, Alžbeta Lukáčová, Vladimír Michalko, Lenka Konečná, Barbora Morongová. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

V rukách lokálpatriotov

„Pre mňa bol tento formát veľkým prekvapením. Bola som vo folklóre amatérka a stále som, ale teraz sa cítim ako najväčší folklórofil. Zistila som, že folklór je jeden obrovský žúr, veľmi pestrý a výživný,“ hovorí Martina Cyprichová.

Za prínosné považuje, že nejde o predstavenie čisto slovenského tradičného folklóru, ale o jeho rôzne podoby v 21. storočí, v ktorých sa odzrkadľujú aj nové autorské postupy a regionálne odlišnosti vrátane menšinových.

V siedmich dieloch priblíži program východoslovenský, stredoslovenský aj západoslovenský región, z každého vybrali lokálpatrioti troch zástupcov. Medzi lokálpatriotmi sú mená ako Ľubica Čekovská, Lukáš Latinák, Adriana Kučerová, Adela Banášová, Andrej Bičan a ďalší. Diváci uvidia deväť formácií, ktoré budú svoju oblasť reprezentovať v tanci, hudbe a speve.

Kratívna producentka Martina Cyprichová sa počas mnohomesačnej práce na projekte stala najväčším folklórofilom. "Je to jeden obrovský žúr, veľmi pestrý a výživný,“ hovorí. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Z kancelárie do kola

Alena Radzová a Tomáš Porubský pôsobia v tanečnej skupine Kumšt a sú jednými z hlavných súťažiacich novej šou. Súbor spája tanečníkov už dlhé roky zo všetkých kútov Slovenska.

Všetci majú svoje zamestnania , tancujú v ňom z lásky a pre radosť vo voľnom čase. „Folklór mi vždy pripomína, ako sa voľakedy žilo,“ hovoria tanečníci. „Mnohí trávime životy najmä v kanceláriách so smartfónmi v rukách, udržať si v pamäti minulosť je veľmi podstatné.“

Výber semifinalistov má na svedomí odborná porota, ktorá zhodne tvrdí, že ju téma zaujala najmä vďaka slobodnému rozhodovaniu a možnosti hodnotiť výkony z plnej hĺbky.

„Celý život som mal pocit, že folklór je vytláčaný na okraj záujmu spoločnosti,“ hovorí folklorista, huslista a spevák Samko Smetana. „Som rád, že sme sa vo väčšej skupine na tomto projekte mohli odborne aj ľudsky stretnúť. Náš folklór si to zaslúži.“