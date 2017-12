Riaditeľ RTVS: Ak na Slovensku niečo ľudí spája, tak je to určite folklór

Václav Mika považuje folklór za moderný fenomén. Na novej šou sa mu páči, že sa zamerala aj na menšiny

17. jan 2017 o 18:32 Eva Andrejčáková

Aký máte vzťah k folklóru?

"Stále silný. Ako chlapec a neskôr aj ako vysokoškolák som tancoval vo folklórnom súbore, s folkloristami som sa stále stretával. Najviac dlhoročných priateľov mám práve z tejto komunity ľudí."

Ako vnímate folklór na Slovensku?

"Keďže je jedným z najrozmanitejších na svete, dostať do nášho formátu odbornosť, ľudovosť aj schopnosť pritiahnuť mladú generáciu je dosť veľká ambícia. Osvedčená šou s presne nastaveným formátom je v tomto smere oveľa jednoduchšia cesta."

Považujete projekt Zem spieva za vrchol svojej kariéry?

"Cítim pri ňom pokoru, všetci pred ním máme rešpekt, pretože vznikal spôsobom, ako vznikajú originálne formáty: najprv sa sledujú také, ktoré sú najlepšie na svete a potom sa do nich vloží pôvodný potenciál. Či už bude fungovať v budúcnosti súčasný manažment, alebo nie, bol by som rád, keby táto šou presvedčila, že má budúcnosť a žila by ďalej."

Folklór je fenomén, ktorý pracuje s národnou identitou a tá býva zneužívaná ako politický symbol. Dokáže šou podľa vás poukázať aj na súčasné extrémne prejavy nacionalizmu?

"Je to veľmi široký problém, práve preto som rád, že je tu mladá generácia tvorcov aj ľudí, ktorí sa na šou zúčastnia. Máme cez nich s folklórom len dobrú skúsenosť. Ak touto cestou získame priazeň divákov nielen v televízii, ale aj na sociálnych sieťach, tak ma to naplní nádejou, že ideme dobrým smerom."

Folklór nesie v sebe zvláštny druh pátosu. Ako sa dá správne využiť?

"Považujem ho za moderný fenomén, nijaký prežitok. Navyše sa mi páči, že šou sa nesústredí len na typické slovenské ľudové umelecké tradície, ale budú v ňom zastúpené aj menšiny – maďarská, rusínska či židovská. Ak na Slovensku niečo ľudí spája, tak je to určite folklór."

