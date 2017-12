David Koller: Fašizmus má dôvod. Koho sme v Česku nepotrebovali, toho sme sa zbavili

Český spevák ide na turné po Slovensku a pripravuje nový album so skupinou Lucie.

18. jan 2017 o 15:01 Marek Hudec

Vyjadruje sa k mnohým spoločenským otázkam a dianiu v Česku. DAVIDA KOLLERA médiá pasujú za „antiortel“. Speváka, ktorý sa nebojí zastať menšín a upozorniť na korupciu. Nedávno s Lucie vyhral cenu Anděl za kapelu štvrťstoročia. Vníma to síce ako poctu pre dôchodcu, no poľaviť nechce. So skupinou teraz pripravuje nový album. Vo februári vystúpi v siedmich slovenských mestách s hudobníkmi, ktorí prerobili jeho staršie piesne.

Mnohí hudobníci sa boja vyjadrovať k politickým témam. Obávajú sa, že stratia fanúšikov. Vy?

„Niektorí ľudia chodia do krčmy a pri pive riešia spoločenské problémy, ja chodím do tej krčmy hrať. Je to normálne. Počúvate tam názory, čo ľudia cítia a čomu už nerozumejú. Vidia, že už 27 rokov je veľa ľudí vo verejnej sfére sústavne spájaných s korupciou. Je dôležité sa k tomu vyjadrovať. Strach v tomto prípade nie je namieste. Za totality to bolo horšie, to vás trikrát zmlátili a už ste sa aj prestali báť. Už vám to neprekážalo, vnímali ste to ako niečo bežné.“

Na českej hudobnej scéne sú napriek tomu hudobníci, ktorí sa na strachu priživujú.

„Niekto to môže robiť z vlastnej hlúposti a niekto sa skutočne chce priživovať na nešťastí druhých. Oba momenty by som však radšej nekomentoval.“

video //www.youtube.com/embed/HAN1lHqFYwk

Zo strachu ľudí vo svojich textoch ťaží skupina Ortel, v Česku dosť populárna. Dá sa takej téme vyhnúť?

„Hovorím si, je dobré, že hrajú, lebo každý, kto chodí na ich koncerty, je aspoň nahraný na policajných kamerách. Aspoň o nich budeme lepšie vedieť. Nechcem sa však tejto téme venovať, lebo by som im len urobil reklamu. To nechcem.“

Čím to teda je, že sa fašizmus dostal do českej hudby? Je strach z cudzincov, inej rasy a náboženstva namieste? Je to tak hlboko zakorenené?