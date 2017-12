Trump dostal od hudobníkov ešte väčšie kopačky ako Reagan

Už ani béčková kapela nemá záujem o prezidenta. Trumpovi sa z inaugurácie odhlásil posledný žolík

18. jan 2017 o 12:06 Kristína Kúdelová

Keď hrajú, človeka bolia uši. Ale Donald Trump by bol rád, keby aspoň oni prišli a koncertom si uctili jeho inauguráciu. Bohužiaľ, aj oni nakoniec povedali nie.

V skupine B Street Band, ktorá na amatérskej úrovni hráva pesničky Brucea Springsteena, si uvedomili, že by sa tak navždy odpísali.

Tí, čo neznamenajú nič

Budúci prezident musel tušiť, že to takto nejako dopadne. Barack Obama si mohol dovoliť zavolať akéhokoľvek umelca, aby prišiel na večierok do Bieleho domu. On je presný opak. Nepodporuje ho takmer nik z áčkového zoznamu. Tí, čo boli ochotní na jeho inaugurácii vystúpiť, neznamenajú v umeleckom svete takmer nič.

Skupina B Street Band bola najprv medzi nimi. Koncert vo Washingtone chápali ako oslavu prezidentského úradu, a nie ako oslavu Donalda Trumpa. "Preboha, veď sme kapela. S politikou to nemá nič spoločné," citovali klávesistu Willa Forteho noviny USA Today.

Sami však museli priznať, že s politikou to má veru veľa spoločného, najmä ak sa volajú tak, ako sa volajú. B Street Band je meno, ktoré odkazuje na slávnu Springsteenovu kapelu E Street Band. Nechajme bokom, že E Street Band je zoskupenie špičkových muzikantov, ktorých sa len dojemne a neúspešne snažia napodobniť už od roku 1980. Problém je, že Bruce Springsteen je osobnosťou - a v USA už vlastne inštitúciou - s jasným politickým názorom. Veľmi prísne si vyberá, komu vyjadrí svoju podporu.

video //www.youtube.com/embed/XfKF5i_h3eQ

Prezidenti hudbe nerozumejú

V knihe Born To Run píše, ako ho už v 80. rokoch vo svojom politickom prejave spomenul Ronald Reagan. Bruce bol vtedy mladou hviezdou a mohlo mu to imponovať.

"Reagoval som dvoma vetami. Tá prvá mala jedno slovo: Kretén. A tá druhá bola: Prezident Spojených štátov práve vyslovil moje meno. Alebo som ich povedal v opačnom poradí, už neviem."