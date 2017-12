The Ills: Ešte stále vysvetľujeme, že nie sme z Juhoslávie. Slovenským hudobníkom svet nerozumie

Bratislavská kapela hovorí o tom, ako sa dostala na veľké zahraničné festivaly.

19. jan 2017 o 14:19 Marek Hudec

Ľuboš Hodás a Martin Krajčír sú členmi postrockovej kapely The Ills. Vznikla v roku 2008 a v apríli vydala štvrtý album Ornamental or Mental. V poslednom čase sa im mimoriadne darí. Pozvali ich na dva významné showcasové festivaly: Iceland Airwaves v Reykjavíku a najväčší európsky v holandskom Groningene s názvom Eurosonic. Na oboch mali plné kluby a nadšenú odozvu od zahraničných publicistov. Hudbe sa The Ills venujú vo voľnom čase.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Aké ambície môže mať mladá slovenská kapela, keď vycestuje na zahraničné festivaly?

Martin Krajčír: „Niekoľkokrát sa stalo, že na Slovensku náhle vznikla nová kapela, rýchlo ju začalo hrať Rádio_FM a rýchlo jej aj narástli očakávania.

O rok už chcela hrať na Pohode, potom na festivale Exit a potom už na Szigete a niekde medzi tým zistila, že to nie je taká ľahké. Tých faktorov, ktoré úspech ovplyvňujú, je priveľa. My si hovoríme, že uvidíme. Našu účasť na veľkých festivaloch sa snažíme vnímať ako výlety zadarmo. Ubytovanie a cestu nám zväčša hradí klub.“

Prví Slováci hrali na islandskom festivale. Klub mali plný a reakcie nadšené

Vy hráte od roku 2008. Napriek tomu ste začali na veľkých zahraničných podujatiach hrať až nedávno. Súvisí to s novým manažérom?

Martin Krajčír:: „Myslím si, že tento úspech závisel väčšinovo od našich manažérov. Keby nás nezostupovali Táňa Lehocká a Mário Gešvantner, doteraz by sme len obiehali Slovensko, občas by sme si zahrali v Česku a nevládali by sme popri robote riešiť ešte nejaké zahraničné kontakty.“

video //www.youtube.com/embed/JoeudSJ2wrU

Sú skvelé kapely, o ktorých sa nikdy nedozvieme len preto, že nemali dobrého manažéra?

Martin Krajčír:„Samozrejme, je veľa skvelej hudby, o ktorej nevieme, pretože jej okolnosti neboli naklonené.“

Ľuboš Hodás: „Musela by to byť prelomová kapela s prelomovým zvukom, ktorá prinesie niečo dosiaľ nepočuté a zároveň bude hrať presne to, čo by sme chceli počuť. Vtedy má podľa mňa šancu preraziť bez toho, aby si budovala kontakty. Je však minimálna šanca, že taká vznikne.

Nevýhoda slovenských kapiel v zahraničí je aj v tom, že u nás nefunguje export podporovaný štátom. Islanďania investujú veľa verejných prostriedkov do podpory svojich hudobníkov v zahraničí. Spoznali sme napríklad aj jednu dánsku kapelu, jej členovia mali len osemnásť rokov a štát im zaplatil výlet po celej Európe.“

Keď sa rozprávate so zahraničnými hudobnými profesionálmi, vedia vôbec, kde je Slovensko? Poznajú našich hudobníkov?