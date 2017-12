Vznikol nelegálne a rýchlo sa šíril. Príbeh slávneho plagátu sa ešte nekončí

Obama si do svojej kampane vybral ukradnutú fotku. Vystrihli z nej Georgea Clooneyho.

19. jan 2017 o 14:56 Kristína Kúdelová

Bola to zrejme celkom nudná konferencia o Darfúre, ale vznikla na nej ikonická fotografia. Agentúra Associated Press poslala do Washingtonu svojho reportéra, aby nafotil občiansky angažovaného Georgea Clooneyho, on si však všimol vážne zamysleného senátora sediaceho vedľa neho.

Baracka Obamu.

Mladý politik si čoskoro získal množstvo sympatizantov a keď v roku 2008 prvýkrát kandidoval za prezidenta, výtvarník Shepard Fairey bol medzi nimi. Rozmýšľal, ako by sa zapojil do ľudovej mobilizácie a napadlo mu, že by Obamovi vyrobil plagát.

Potreboval len vhodnú fotografickú predlohu - a pri googlení mu ako najzaujímavejšia vyšla práve tá z Darfúru. Clooneyho z nej odstrihol a vo fotoshope ju premenil na kresbu v štýle socialistických agitačných letáčikov. Bol to skvelý nápad. Jeho plagát mal taký úspech, že ešte dnes sa zíde.

Pravdepodobne ho budú mať so sebou tisíce tých, ktorí o pár hodín vyjdú v Spojených štátoch do ulíc a budú protestovať proti Donaldovi Trumpovi.

Nádej bez copyrightu

Shepard Fairey najprv nemal veľké ambície, svoj plagát šiel rozdávať iba okoloidúcim. Lenže tým sa tak rýchlo zapáčil, že aj Obamov volebný tím si ho všimol. Stal sa súčasťou jeho oficiálnej kampane - a potom sa už nekontrolovateľne rozbehol do celého sveta, dostal sa na titulky novín, časopisov, kníh, do galérií, na tričká, pohľadnice, čokolády.

Plagát mal aj tri podtituly: Progres, Zmena, Nádej. Barack Obama mal najradšej Nádej, pretože tú chcel Američanom ponúknuť.