Svetoznáma sopranistka Simona Houda-Šaturová je zase doma

Akcia platí len jeden deň. Operná hviezda spieva v Rigolettovi.

19. jan 2017 o 17:01 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vraví, že sa stále cíti byť našou. Pravdou však je, že sopranistka Simona Houda-Šaturová sa na Slovensko často nevracia. Častejšie sa pohybuje od Prahy smerom na západ. Že sa teda piatok v Slovenskom národnom divadle predstaví ako Gilda vo Verdiho opere Rigoletto, je vzácna príležitosť.

"Naposledy sme ju tu mali pred piatimi rokmi, ešte v historickej budove. Spievala v Nápoji lásky," hovorí Izabela Pažítková.

Bola zamilovaná a vznášala sa

Simona Houda-Šaturová hovorí, že nie je veľa úloh, ktoré jej z Verdiho repertoáru sedia. Kedysi spievala Oscara v Maškarnom plese a veľký úspech mala v bruselskom divadle La Monnaie ako kurtizána Violetta z Traviaty. Gilda je možno špeciálna, pretože to bola prvá tragická postava, ktorú ako mladá speváčka dostala. Tešila sa, že môže na javisku zomrieť.

Nečakala vtedy, že najväčší zážitok bude mať z niečoho iného. Režisér Robert Carsen vymyslel, že bude lietať na hojdačke - šesť metrov nad javiskom.

"Boli to pre mňa najkrajšie chvíle opery, pri každom predstavení som sa na to tešila," spomínala v rozhovore pre SME. "Konečne dostala táto ária rozmer, ktorý jej patrí. Vznášať sa zamilovaná medzi tisíckami hviezdičiek a spievať o láske - to bol geniálny nápad."

V Bruseli Simona Houda-Šaturová spievala v poslednom čase najčastejšie.

Všetci sú jedno

V La Monnaie našla divadlo, ktoré je schopné pripravovať drahé a náročné produkcie, pretože sponzori a mecenáši sú mu naklonení. V meste pocítila tolerantné, kozmopolitné prostredie a v samotnom súbore prajnú atmosféru.

"Rýchlo som sa stala súčasťou nadšeného ansámblu, kde sa stierajú hranice medzi sólistom a technikom, hudobníkom a kostymérkou. Všetci sme jedno," hovorí.

Neraz sa jej stalo, že na Slovensku ju dotiahla spolupráca s niekým, s kým vystupovala v zahraničí. Rigoletto v Slovenskom národnom divadle však nie je ten prípad. Piatkové predstavenie bude viesť dirigent Martin Leginus, režíroval ho Martin Schüler. V úlohu Vojvodu bude spievať Tomáš Juhás, Rigoletto je Alexander Krasnov a Sparafucile Ján Galla.