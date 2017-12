Speváčku megahitu Lambada našli mŕtvu

Polícia potvrdila, že telo, ktoré ležalo v zhorenom aute, patrilo brazílskej interpretke menom Loalwa Braz Vieira.

19. jan 2017 o 16:47 Anita Ráczová

Dobyla celú Latinskú Ameriku i Európu. Speváčku megahitu Lambada našli mŕtvu. Polícia potvrdila, že telo, ktoré ležalo v zhorenom aute na pobreží v oblasti Rio de Janeiro, patrilo práve brazílskej interpretke menom Loalwa Braz Vieira. Mala 63 rokov.

Miestne médiá píšu, že v noci zo stredy na štvrtok bol hlásený v dome speváčky požiar, krátko na to dostali hasiči správu aj o aute v plameňoch neďaleko speváčkinho obydlia. Podrobnosti sú predmetom vyšetrovania, viac ukáže aj následná pitva.

Keď v roku 1989 vtrhla skupina Kaoma do éteru, bola to rytmická a tanečná revolúcia. Všetky dievčatá museli mať krátku sukničku, ktorá sa pri správnych pohyboch divoko vlnila. Skupina Kaoma síce pochádzala z Francúzska, no tento megahit s nimi naspievala dovtedy úplne neznáma Brazílčanka.

Mimoriadne populárny bol aj videoklip, ktorý je natočený na pláži Cocos v brazílskom meste Trancoso.

Ústredný motív skladby využila v roku 2010 Jennifer Lopez v skladbe On the Floor.

Kaoma predala vyše 25 miliónov nahrávok.

video //www.youtube.com/embed/csaUvkYOkLY

