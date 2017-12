Zakladateľ Lúčnice oslavuje 90 rokov, Maďarič vyzdvihol jeho prácu

Štefan Nosáľ vytvoril viac ako 200 choreografických diel.

20. jan 2017 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Zakladateľ, umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Lúčnica Štefan Nosáľ v piatok oslavuje životné jubileum 90 rokov.

Pri tejto príležitosti mu listom zablahoželal aj minister kultúry Marek Maďarič. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk.

Tanečník, choreograf aj pedagóg

Maďarič Nosáľovi poprial veľa zdravia, radosti a spokojnosti a poďakoval mu za prácu, ktorej venoval celý svoj profesionálny i súkromný život.

„Ako zakladateľ a umelecký vedúci Umeleckého súboru Lúčnica ste sa naveky nezmazateľne zapísali do dejín nášho kultúrneho života a svojou tvorbou ste vtlačili výraznú pečať folklórnemu hnutiu na Slovensku,“ cituje Maďariča tlačová správa referátu styku s médiami MK SR.

Minister kultúry vyzdvihol v gratulačnom liste Nosáľovi jeho prácu tanečníka, choreografa a pedagóga. „Podarilo sa Vám vychovať niekoľko generácií ľudí oduševnených pre tradičnú ľudovú kultúru, ktorí ponesú Váš odkaz ďalej do budúcnosti.

Aj vďaka Vám žije dnes na Slovensku množstvo mladých ľudí, ktorí našli v tradíciách našich predkov neopakovateľnú krásu, ktorá ich inšpiruje v ich každodennom živote,“ napísal.

Lúčnica je podľa Maďariča stále vnímaná aj ako vrchol snaženia detí a mladých ľudí vo folklórnych súboroch na celom Slovensku práve vďaka dlhoročnému úsiliu Štefana Nosáľa.

Vytvoril viac ako 200 diel

Osobnosť slovenského folklóru, tanečník a choreograf, priekopník v scénickej štylizácii ľudového tanca Štefan Nosáľ sa narodil 20. januára 1927 v Hriňovej.

V Lúčnici začínal v roku 1949 ako sólista a o dva roky neskôr ako choreograf a vedúci tanečného súboru. Absolvoval Stavebnú fakultu v Bratislave a tiež štúdium choreografie na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU), kde pôsobil neskôr ako pedagóg.

Vytvoril viac ako 200 choreografických diel, pre súbor Lúčnica napr. programy Vitaj naša jar, Pieseň a práca, Hra a práca, To je Lúčnica, Karpaty, Z tej doliny na tú. Tvoril tiež pre film a televíziu, spolupracoval so Slovenským národným divadlom, so SĽUK-om i so zahraničnými inštitúciami, režíroval programy folklórnych festivalov.

Štefan Nosáľ je autorom učebnice Choreografia ľudového tanca a spomienkovej knihy Môj život Lúčnica a je nositeľom mnohých domácich i medzinárodných cien a vyznamenaní, medzi inými získal titul národný umelec (1989) a Rád Ľudovíta Štúra II. triedy mu udelil prezident Michal Kováč.