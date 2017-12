Upravil pre deti veľké literárne klasiky. Teraz čelí súdu

Švédsky spisovateľ naštval svet literatúry, keď scenzúroval neviazané dobrodružstvá v knihe Na ceste.

20. jan 2017 o 16:18 Marek Hudec

Deti by mali poznať slávne literárne klasiky. Mali by v skorom veku reagovať na meno beatnika Jacka Kerouaca a jeho zbesilú cestu naprieč Spojenými štátmi. To bola myšlienka švédskeho spisovateľa Fredrika Coltinga, keď spustil nevídaný projekt. Začal prepisovať slávne diela do ilustrovanej, deťom neškodnej verzie.

V prípade Kerouacovho eposu Na ceste to zrejme znamenalo vynechať skúsenosti postáv s drogami, alkoholom, neustálym fajčením a neviazaným sexom. Mnohí recenzenti si myslia, že tým autor príbehy vlastne zničil a teraz sa kvôli tomu aj dostal na súd.

„Ujma, ktorú spôsobil, nie je čisto finačná a nedá sa vyčísliť. Zasahuje do povesti kníh, jej autorov a v širšom kontexte vydavateľov,“ píše sa v sťažnosti, ktorú cituje denník Guardian.

Obal ilustrovanej verzie Na ceste určenej pre deti. (zdroj: Amazon)

Okrem Na ceste ešte Colting prepísal do zjednodušenej verzie aj novelu Starec a more, Raňajky u Tiffanyho a scifi 2001: Vesmírna odyssea. Knihy, v ktorých nájdeme ďalšie divoké večierky dospelých, depresívnu samotu, vraždiaci počítač a ťažko zrozumiteľnú filozofiou.

Aj keď to nie sú príjemné veci, Coltingove prerábky otvárajú otázku, či by sme ich pred deťmi mali cenzúrovať alebo ich nechať, nech k ťažkým témam sami dospejú, keď budú navštevovať stredné a vysoké školy. Veď pre nich aj tak vzniká veľa očarujúcich detských knižiek.

Colting sa však bráni, že sa nesnažil porušiť autorské práva, chcel len ponúknuť študijnú literatúru a zábavu. Nie je to pritom prvý raz, čo čelí podobnej žalobe. Pred siedmimi rokmi dokončil kontroverzné pokračovanie inej veľkej literárnej klasiky, Kto chytá v žite. Jej pôvodný autor Salinger stihol ešte pred smrťou získať súdne nariadenie, aby nová kniha nebola nikdy publikovaná v Spojených štátoch.

Coltinga to veľmi netrápi. Jeho ďalším prídavkom do série detských kníh mala byť práve prerábka dobrodružstiev vzpurného tínedžera Holdena Caufielda.