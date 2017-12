Hrajú majstrov, ale v skutočnosti sú to fagani

Milan Lasica a Martin Huba zužitkujú všetko, čím ako herci disponujú. Starí majstri hovoria o tom, že zodpovednosť z nás robí silných ľudí

20. jan 2017 o 14:54 Eva Andrejčáková

Je jedno divadlo, v ktorom sa dvaja herci chodia klaňať po predstavení presne opačným smerom: za plentu do zákulisia. Vyžaduje si to hra, v ktorej obaja hrajú hercov, ktorí sú v skutočnosti bratia a hrajú v jednej hre postavy dvoch rozhádaných bratov-hercov. Skrátka – postmoderný dramatický plán.

Dva mužské charaktery rieši vo svojej hre Starí majstri holandský dramatik Ger Thijs. Kariéry im síce prisúdil v tej istej brandži, ale protichodné – kým rozvážny flegmatik Filip mal prirodzený talent a sebaisté vystupovanie, zmysel pre situačný humor, improvizáciu, nemusel o svojom talente pochybovať a celý život si užíval na doskách úspech, jeho neurotický snaživý brat Richard oň musel stále bojovať, na svojich postavách krvopotne drel, utápal sa v ich vlastnostiach a predsa sa mu nedostalo dobrých príležitostí. Rozdielne prístupy k životu sa odrazili aj na ich manželských vzťahoch – prvý si ho udržal, druhý sa jeho rozpadom roky trápi.

Prevádzkoví frajeri

Napriek rodinnému napätiu, aké tieto životné kvality prinášali, sa však v istej chvíli bratia stretávajú, angažovaní spolu v hlavných úlohách jednej divadelnej hry, ktorá bratské vzťahy intenzívne rieši, pričom, vyžadujúc príslušný emocionálny aj profesionálny vklad protagonisov, dostáva bratov do konfrontácie. A je tu ešte jeden háčik: peniaze. S nimi nehodno hazardovať ani v pokročilom veku, najmä ak sa z nich nedá vyžiť. Zmluvné podmienky sú teda tvrdé – zahrať 86 repríz, ktoré musia vypredať sálu.

Režisér Juraj Nvota zamieril s touto vydarenou konverzačkou do Štúdia L+S, divadla, ktoré svojím fungovaním problémy divadelnej prevádzky nielenže pripomína, ale môže obsadiť aj frajerov, čo ju prijmú ako súčasť vlastného života.

Milan Lasica a Martin Huba sa v nich našli, o tom niet pochýb. Všetko, čím ako herecké typy celé desaťročia disponujú, zužitkovali v tejto hre pre svoje postavy nielen ako mimoriadne vhodný stavebný materiál, ale aj ako presvedčivú karikatúru na samých seba. Osobnostný vklad z nich napriek tematizovanému veku robí chvíľami na javisku faganov, ktorým ich guráž, gestá a temperament možno iba závidieť.

Témy na každý deň

Do detailov vyšpekulovaný príbeh, rozpracovaný v skvelých dialógoch, zároveň hovorí o mnohých ďalších každodenných, no o to podstatnejších témach. O starobe, ktorá má obrovský potenciál, keď zdravie dovolí človeku byť aktívnym a naopak, nedovolí mu vystúpiť z kontaktu s najbližšími, hoci aj za cenu bežných nedorozumení.

O rôznych charakterových škatuľkách, ktoré je dôležité hlbšie spoznávať, lebo v živote sa stáva, že raz je človek hore, a raz dolu. O súčasných problémoch sveta, ktorých hrozba žije v každom z nás, či si to uvedomujeme, alebo nie. O súcite a pokore, o pomoci slabším v správny čas a na správnom mieste. O zodpovednosti, ktorá z nás robí silných ľudí. A nakoniec aj o láske k divadlu, ktoré môže ešte aj v ére internetu posúvať myslenie celých más. Dúfajme.

Starí majstri / Štúdio L+S Bratislava, sobota 19.00