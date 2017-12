Placebo vystúpi v júni v Bratislave

Rocková kapela oslavuje výročie vzniku koncertným turné.

23. jan 2017 o 10:04 sme.sk

BRATISLAVA. Rocková kapela Placebo oslavuje 20. výročie svetovým turné a zastavia sa aj na Slovensku. V nedeľu 25.júna odohrajú hudobníci koncert v Aegon Aréne NTC v Bratislave, informovala o tom agentúra Vivien.

Kapela vznikla v roku 1994 v Londýne, keď sa dali hudobne dokopy spevák Brian Molko a basgitarista Stefan Osdal. Ich pôvodný názov bol Ashtray Heart.

Prvý album Placebo v roku 1996 zaznamenal nečakaný úspech. Fanúšikom ich hudby bol od začiatku David Bowie, ktorý kapelu prizval aj na svoje posledné turné. Dvere do veľkého sveta hudobného biznisu im v roku 1997 otvoril singel Nancy Boy. Paradoxne, Brian Molko sa vyjadruje, že je to „najhoršia skladba, akú kedy napísal“.

Placebo vydalo osem albumov, vrátane najnovšieho A Place For Us To Dream. Hitmi sa stali ich piesne Every You Every Me (1999), Black-Eyed (2001) či The Bitter End (2003).