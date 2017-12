Trumpizmus alebo donaldizmus? Hudobníci práve vytvárajú nový umelecký smer

Umelci sa mobilizujú. Nasledujúce štyri roky budú zjavne pre hudbu mimoriadne plodným obdobím.

23. jan 2017 o 13:50 Marek Hudec

Sú vraj temné časy, tvrda Američania. A preto sa aj animovaný hudobník Murdoc z kapely Gorillaz po mesiacoch nečinnosti rozhýbal a svojim fanúšikom odkázal: „Posielam vám novú pesničku. Maják v temnej noci. Nemáte začo! A teraz už zmiznite a neotravujte.“

Prieseň sa volá Allelujah Money, Gorillaz na nej spolupracovali s mladým britským spevákom Benjaminom Clementinom.

V kreslených dobrodružstvách zvykli čeliť pirátom, nemŕtvym aj obrovským veľrybám. Novou hudbou sa však pripravujú ešte na niečo horšie – na apokalypsu. V snovom videu sa objavujú ukážky z Farmy zvierat, pochody Ku Klux Klanu, zábery zo starých hororov a výbuchy ropy.

„Neboj sa priateľu. Ak to má byť koniec, nech sa tak stane,“ spieva sa v skladbe, ktorú odhalili v predvečer inaugurácie nového amerického prezidenta. A je to len jeden príklad nového medzinárodného hudobného trendu. Nemá ešte meno, no pravdepodobne ho čoskoro dostane.

video //www.youtube.com/embed/CDUrpPvU1_4

Ešte raz DJ Ravidrums!

Už dve storočia býva prezidentská inaugurácia v Spojených štátoch pred budovou Kapitolu vo Washingtone, kde zasadajú americkí zákonodarcovia. Pred ôsmimi rokmi tu domácu politiku oslavovali najväčšie hudobné hviezdy: Bruce Springsteen, Stevie Wonder, U2 alebo Beyoncé. Odvtedy sa niečo zmenilo.

Pred pár dňami tu stál DJ Ravidrums, The Piano Guys, 3 Doors Down a ešte raz DJ Ravidrums. Väčšinu z nich zrejme nepoznáte. Možno si spomeniete, že naše komerčné rádiá pred pár rokmi rotovali zaľúbenú baladu Here Without You od 3 Doors Down, ale tam sa to asi končí.

Kde vtedy boli najvplyvnejšie osobnosti hudobného biznisu? Pravdepodobne v štúdiu. Pripravovali pesničky, ktorými by najlepšie vyjadrili odpor k novému svetovému lídrovi s oranžovou tvárou a ikonickým príčeskom. Alebo pochodovali na čele niektorej z demonštrácií, tak ako Madonna.

video //www.youtube.com/embed/f6jma9VQEls

McDonaldizácia