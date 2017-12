Akadémia vyhlásila nominácie na Oscara, najviac ich má La La Land

Oscar 2017 - nominácie

Najlepší film:

La La Land

Prvý kontakt

Fences

Miesto pri mori

Hidden Figures

Lion

Hell or High Water

Zrodenie hrdinu

Moonlight

Najlepší herec v hlavnej úlohe:

Casey Affleck (Miesto pri mori)

Viggo Mortensen (Toto je náš svet)

Denzel Washington (Fences)

Ryan Gosling (La La Land)

Andrew Garfield (Zrodenie hrdinu)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe:

Isabelle Huppert (Elle)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Natalie Portman (Jackei)

Ruth Negga (Loving)

Najlepší režisér

Denis Villeneuve (Prvý kontakt)

Barry Jenkins (Moonlight)

Mel Gibson (Zrodenie hrdinu)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Miesto pri mori)

Najlepší cudzojazyčný film:

Toni Erdmann

Tanna

The Salesman

Land of Mine

A Man Called Ove

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe:

Mahershala Ali (Moonlight)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nočné zvieratá)

Lucas Hedges (Miesto pri mori)

Najlepší animovaný film:

Kubo a kúzelný meč

Zootopia

The Red Turtle

Vaiana

La vie de Courgette

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Miesto pri mori)

Najlepšia pieseň:

Audition – La La Land

City of Stars – La La Land

How Far I´ll Go – Vaiana

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

Najlepšia hudba:

Passengers – Thomas Newman

Lion – Dustin O´Halloran

La La Land – Justin Hurwitz

Mica Levi – Jackie

Moonlight – Nicholas Britell

Najlepšie vizuálne efekty:

Kubo a kúzelný meč

Doctor Strange

Rogue One

Kniha džungle

Deepwater Horizon

Najlepší adaptovaný scenár:

Prvý kontakt

Lion

Moonlight

Fences

Hidden Figures

Najlepší pôvodný scenár:

Hell or High Water

Miesto pri mori

20th Century Women

La La Land

Lobster