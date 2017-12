Má najhorší názov, aký kedy film mal. Môže napriek tomu získať Oscara?

Zhodnotili sme šance deviatich filmov nominovaných v hlavnej kategórii

24. jan 2017 o 17:17 Kristína Kúdelová

Niektorých filmárov odignorovala, niektorých vzala na milosť. Americká filmová akadémia rozhodla, že o Oscara v hlavnej kategórii bude tento rok súťažiť deväť filmov.

Kým si 24. februára vyberie víťaza, pokúsili sme sa odhaliť jej logiku. Kto má teda najväčšie šance? Zaradili sme ich od najmenších po najväčšie.

1. Lion

réžia: Garth Davis

Je niekoľko výborných filmov, ktoré Americká filmová akadémia pri vyhlasovaní oscarových nominácií odignorovala. Spomeňme len drámu Matta Rossa Toto je náš svet s Viggom Mortensenom v hlavnej úlohe. Pozoruhodné tiež je, že úplne bez stopy sa z oscarovej sezóny vytratil aj nový film Martina Scorseseho Silence, ktorý už videl aj pápež František.

Zato sa medzi deväť filmov, ktoré dostali nomináciu v hlavnej kategórii, dostal film Lion, ktorý ešte len začína svoju cestu po svetových kinách.

Je to príbeh o chlapcovi, ktorý sa raz v uliciach Kalkaty stratí, vzápätí sa dostane do adoptívnej rodiny v Austrálii a až po 25 rokoch je schopný hľadať svoju rodinu. Hrá v ňom Nicole Kidman a Dev Patel, známy z filmu Milionár z chatrče.

Americká akadémia má asi rada tento typ zázrakov. Milionárovi z chatrče priznala v roku 2009 oscarové kvality, aj keď miera jeho realizmu patrí do kategórie zázrakov. Tentoraz to už však pravdepodobne neurobí.

video //www.youtube.com/embed/-RNI9o06vqo

2. Hidden Figures

réžia: Theodore Melfi

O tomto filme sme ešte veľa nepočuli, svetovú premiéru mal len pred niekoľkými dňami. Ešte sa teda nestihol rozšíriť - vraj pravdivý - príbeh o tom, ako sa tri matematičky a je dôležité dodať, že černošky, stali súčasťou jedného vesmírneho programu NASA.

Je to príbeh z čias, keď Američania boli schopní nazývať svoje vesmírne lode shuttle a navodzovať tým dojem, že s inými planétami nás môže spájať kyvadlová doprava. Ale neboli celkom schopní prijať, že by ľudstvo do tých sfér mali dostať černosi, a navyše ženy.

Nie je veľa filmov, ktoré by o niečom takom hovorili. Namieste sú však obavy, že tento film na seba pritiahne ešte menej pozornosti ako Krotitelia duchov, ktorí sa v lete tohto roku zmenili na Krotiteľky duchov.

video //www.youtube.com/embed/RK8xHq6dfAo

3. Fences

réžia: Denzel Washington

Denzel Washington už dva Oscary má. No aj keby ich nemal, bol by veľkou osobnosťou amerického filmu. Keď si vyberie tému z černošského prostredia, sú väčšie šance, že aj iní budú počúvať.

Režíroval film Fences a bojuje v ňom s osudovosťou a predurčením, ktoré jeho hrdinovi vyplýva zo sociálneho zaradenia, kriminálnej minulosti aj zo zdravotných komplikácií. Podarí sa z toho vymotať aspoň jeho synovi, keď sa uňho prejaví basketbalový talent?

Washington má za svoj herecký výkon ďalšiu nomináciu na Oscara, ale to je tradične veľmi silná kategória. Keď 24. februára vyhlásia víťazov, oslavovať nebude.

video //www.youtube.com/embed/V1ehczWHtsE

4. Hell or High Water

réžia: David Mackenzie

Toto je prekvapenie. Niežeby si oscarovú nomináciu tento moderný western s lúpežnou zápletkou nezaslúžil. Naopak. Je výborný. Po svojej premiére vlani v Cannes však nepochopiteľne zapadol a nikto si ho riadne nevšímal.

Ani keď v ňom hrajú Jeff Bridges a Chris Pine a na hudbe spolupracoval Nick Cave.

Oscarová nominácia mu teraz odoprenú pozornosť vráti, ale aj jeho najväčší fanúšikovia musia zostať realistickí. Americká akadémia ho vyhrať nenechá, ani keby v jeho prospech hralo komplikované spočítavanie hlasov, ktoré neraz znevýhodňuje najväčších favoritov a nečakane do popredia posunie filmy v strede rebríčka.

video //www.youtube.com/embed/igD-fXiHRRY

5. Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

réžia: Mel Gibson

Žeby už Mel Gibson nebol v Hollywoode na čiernej listine? Zdá sa, že nie. Americký herec a režisér patrí medzi tvorcov s klasickým rukopisom, jeho filmy sú väčšinou veľmi slušne a zmysluplne nakrútené.

Ale čo keď sa opíjal, udieral ženy a pred policajtmi nadával na židov? Ľudia z hollywoodskeho biznisu ho vytlačili na okraj, zdroje na svoje projekty si musel zháňať inými cestami.