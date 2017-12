Nový film Jima Jarmuscha je takmer o ničom. To sme potrebovali

Paterson je jedno veľké filmárske majstrovstvo.

25. jan 2017 o 13:46 Miloš Ščepka

Ak v kine hľadáte ligotavé atrakcie akcie, výbuchy vášní alebo sirupovú romantiku, vyhnite sa filmu Paterson širokým oblúkom.

Nepáčil by sa vám. Iritoval by vás. A zbytočne by ste zaberali miesto niekomu, kto – podobne ako Jim Jarmusch – verí, že každodenná rutina a stereotyp sú ako obnosený sveter.

Pohodlne zovrú človeka do hrejivého objatia, ochránia ho pred chladom i pred mizernou náladou, robia život… ak nie krajším, tak rozhodne aspoň menej bolestivým.

Najnovší film velikána americkej nezávislej kinematografie je príbehom maličkých tragédií, víťazstiev a porážok všedného dňa a krásy, ktorá sa skrýva v tých najmenších, najnenápadnejších detailoch.

video //www.youtube.com/embed/C5DFbl74SVU

Keď je život nemenný

Paterson, centrum okresu Passaic pri vodopádoch na rovnomennej rieke je so 147-tisíc obyvateľmi tretím najväčším mestom v New Jersey.

Preslávilo sa spracovaním hodvábu a pestrosťou etnickej skladby obyvateľstva. Žije tu mnoho hispánskych prisťahovalcov, ale najmä druhá najväčšia moslimská komunita v USA.